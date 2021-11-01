不論蔬果價格怎麼漲跌，一手可拿起的包裝金針菇，總是市場裡價格穩定的優質食材之一。尤其秋冬是吃火鍋旺季，湯鍋裡總少不了放一把金針菇，不但能增加飽足感，豐富的水溶性纖維更能抑制脂肪、促進腸胃蠕動、幫助消化順暢。但許多人發現，第二天排便的時候，金針菇似乎又原封不動排出體外。專家表示，想要幫助人體更完整吸收金針菇的營養，可以從「怎麼切」開始。

在蕈菇類這個大家族裡，金針菇堪稱價錢最低廉的「平民百姓」，但營養價值一點也不輸給其他高價的兄弟姊妹。營養學博士吳映蓉指出，金針菇很適合這些人食用：

1.想護肝者

吳映蓉在《天然植物營養素》中指出，在使用化學物質誘發肝損傷的研究中發現，金針菇的多醣體萃取物，可以顯著增加血液中與肝臟中抗氧化酵素濃度、降低ALT、AST等肝功能指標的效果，還可以改善肝臟組織異常的病理現象，顯示金針菇的多醣體具有保護肝臟的潛力。

2.想控膽固醇者

金針菇富含水溶性纖維，有吸附膽酸的功能，可減少腸道吸收膽固醇。金針菇的多醣體也有助減少腹部脂肪堆積。

3.想潤腸、排便順暢者

尤其長期吃素、大量蔬食者，若吃進太多高纖食物，卻沒有補充足夠水分的話，反而容易將纖維堆積在腸道，形成便秘。水溶性纖維的金針菇可以潤澤腸道，幫助腸胃蠕動，排除累積宿便。

4.緩解慢性發炎

中醫師楊淑媚指出，金針菇的維生素B1含量豐富，能促進體內新陳代謝，讓神經系統維持運作，抗氧化、降發炎。

5.強化腦力

腸胃道素有「人體第二大腦」的稱呼，金針菇的多醣體也有助維持腸內菌相穩定，提供腸胃足夠營養與供氧。同時金針菇也富含人體必需胺基酸與鋅，有助增強腦力與記憶力。

(資料來源/《天然植物營養素》臉譜出版、《蔬菜看人吃》時報出版 圖/中時新聞網陳友齡製圖)

●清洗用這招！一刀切下 尾端木渣不會掉滿地

料理金針菇時，尾端的植栽太空包木屑，一不小心就胡亂散落。專家指出，只要從金針菇仍是完整包裝時，直接連著包裝袋切下尾端，將尾端連袋丟棄，就能大幅減少木屑掉落。

接下來清洗也很方便。毋須將金針菇從袋中拿出，只要直接連袋放在水龍頭下沖洗，稍微抖動菇體，就能完成清潔程序，金針菇也不會散落，方便料理。

(示意圖/Shutterstock)

至於如何挑選好的金針菇，專家指出：

1.蕈傘不能變黃或出水，代表已經開始變質或腐敗，而且注意看有沒有壓過的痕跡，有受傷的很容易腐爛。

2.如是買市面上包裝好的，注意看袋內。若有水氣，代表已經開始變質。最好還是挑真空狀態良好的包裝。

3.過白的金針菇，有可能經過化學加工過。

●讓金針菇不再「明天見」 切成3公分大小 最適合消化吸收

金針菇雖然柔軟，但若未經過適度咀嚼，老人與小孩吞下時很容易卡喉，造成危險：同時長長的金針菇若沒能咬斷，第二天排便都還能見到原型，被笑稱是「明天見」。

專家提醒，想要讓金針菇既有促進腸胃蠕動的功效，又能為人體消化、易吞，最好將金針菇切成3-4公分長，不但適合咀嚼，又能保有纖維特性，一舉兩得。