運勢命理網站「生肖運勢天天看」公布本周運勢最旺的生肖，屬羊、豬、狗、雞、馬的人這幾天非常幸運，身邊不斷有好事發生，一整周都福氣滿滿。

▍1.生肖羊

屬羊人本周心情好、運氣好，運勢表現相當不錯，周三「三合」，周六「六合」，要好好利用這兩個超級幸運日。本周很受大家的歡迎，再加上運勢有所提升，會得到貴人的幫助，福多財多，心想事成。

▍2.生肖豬

本周屬豬人吉日特別多，周二「六合」，周三、周日「三合」，這三天運勢最旺，萬事如意，貴人多，做事很輕鬆，本周工作運很好，手到擒來，大出風頭，適合在職場大展身手，事業順心財運也會變好，周六有入帳，整周都不需為錢煩惱。

▍3.生肖狗

本周屬狗人運氣很不錯，周二、周六「三合」，周三「六合」，鴻運來了就不走。創業者大賺特賺，好好經營，錢財只升不降，投資理財全部看漲，還有偏財運來臨，生活中有機會拿到紅包或獎金，身邊驚喜不斷。

▍4.生肖雞

屬雞人本周進財機會不斷，周一、周五「三合」，周四「六合」，有機會遇見美事，財運如意，愛情也悄然而至，周六有「紅鸞」桃花入命，單身者與夢中情人拉近了彼此之間的距離，感情進展順利。

▍5.生肖馬

屬馬人本周過得舒心又愜意，周二「三合」，周日「六合」，太有福氣了。創業者多和客戶聯繫，有機會簽下大訂單。上班族好好表現，有加薪領獎金的美事。工作生活都滿意，和朋友分享喜悅，將手頭上的幸運傳遞給他人。

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