泰國一名男子疑似在機場跑道上運動慢跑，被剛降落的飛機撞個正著，不幸身亡。

機場跑道應該是受到管制的區域，不過泰國一名男子疑似闖入一座私人機場慢跑健身，當小飛機降落時，他似乎因為戴著耳機聽音樂沒聽到降落聲，當場被飛機撞死，身體被撕裂成兩半。

綜合《曼谷郵報》（Bangkok Post）、馬來西亞《星洲日報》報導，51歲泰國男子薩利（Sitthidet Sae Li）28日晚上在北部的喃奔府（Lamphun）一座私人機場跑道上慢跑健身，接著就被一架剛降落的Cirrus 22T小飛機撞個正著，當場死亡，身體被撕成兩半。

警方表示，薩利身穿運動服，遺體旁邊發現手機及耳機，指出他疑似是邊戴耳機邊聽音樂慢跑，才會沒注意到飛機降落。

駕駛小飛機的是49歲富商蘇帕（Ram Supha），事發前他從曼谷駕駛小飛機飛抵喃奔府機場，小飛機也因為撞擊，導致右翼裂開一道縫、左後輪裂開，螺旋槳、起落架也受損。

蘇帕說他經常駕駛小飛機往返曼谷及清邁，當天降落時雖然有看到機場跑道上有人，但發現時已來不及反應，加上現場太暗一片黑，導致意外發生。

警方目前正在調查薩利為何會闖入仍在運作中的機場運動。