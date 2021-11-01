星座專家唐綺陽於官方頻道分享11/01～11/07星座運勢，本周太陽和火星都已經進入天蠍座，而天蠍座在占星學中，掌管了人類的內在，因此這段時間將會感受到深沈的恐懼，並且想對此做出調整，除此之外，天蠍座也將成為關注焦點，記得要多保持耐心，別太著急。
另外，目前水星正在天秤座衝刺中，且會在禮拜六進入天蠍座，在此之前如果對另一半或合作夥伴有所不滿，會常常出現「撂狠話」的情況，但還是要記得好好溝通、妥善處理金錢問題。而群星進入天蠍座之後，將會和在金牛座逆行的天王星形成對分相，眾人的品味、喜好跟著大變，每個人也會因此受到經濟衝擊，所以本周是需要多加把握理財的關鍵時刻。
除了水星以外，本周金星也在射手座衝刺，讓我們用更高遠的角度思考理想，到了禮拜五晚上7點，金星就會進入魔羯座，大家會感受到開創星座的能量，開始思索自己的成功定義。
重要星象：日火天蠍，水星衝刺，天王與天蠍星群對分相，金星衝刺。
【工作注意：雙子、射手、魔羯、水瓶】
雙子：來自貴人的教誨，值得參考
射手：別一意孤行，多與人溝通商量
魔羯：需要密切溝通，與人磨合意見
水瓶：穩定表現受注意，有升官運
【桃花注意：獅子、處女、天蠍、雙魚】
獅子：別太以自己為中心，要與對方互動
處女：放下瑣碎煩擾，效果反而好
天蠍：多保有自我個性，能幫助感情順利
雙魚：展現冷靜的一面，有機會吸引桃花
【財運注意：巨蟹，天秤】
巨蟹：為改變形象而花掉不少錢
天秤：金錢的調度，要謹慎運作
【健康注意：牡羊、金牛】
牡羊：可多嘗試積極療法，有醫療運
金牛：交通移動上，要多加小心注意
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