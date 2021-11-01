全球約有 3 億人口罹患憂鬱症，據 WHO 統計，歐洲人口有 4% 患有憂鬱症，亞洲地區則為 3.7%。心理疾病與生理、社會成因都密切相關，但是針對憂鬱症進行的遺傳研究，多針對歐、美族群，使得亞裔的憂鬱症基因圖譜相對不完整。

近期一項以東亞族群為對象、有史以來最大規模的憂鬱症基因研究，指出東亞憂鬱症者獨有的 5 組基因標記，有別於過去已知歐裔患者的基因特徵。

這項由倫敦大學學院（University College London）發佈於《JAMA Psychiatry》的跨國研究，收集來自中國、台灣、歐美等地的東亞憂鬱症者基因資料庫，其中也包含台灣大學執行「躁症與鬱症發作之全基因轉錄體的系統性分析研究」計畫，針對台灣族群累積的基因資料庫。

●東亞憂鬱症者基因圖譜 與歐裔相異

研究團隊比對的東亞憂鬱症者基因資料庫，有來自中國的慢性病前瞻性研究、美國女性健康倡議組織（Women’s Health Initiative）、英國生物資料庫（UK Biobank）、以及前述台灣的研究資源。

此項研究從上述基因資料庫共收集 15771 名東亞憂鬱症者基因特徵，再與 178777 名沒患有憂鬱症的東亞人對照組比對基因。結果顯示在 102 項普遍性憂鬱症的基因特徵中，僅有 11% 與東亞族群相符合。反而是東亞族群帶有 5 個獨特的基因特徵，其中包含 LMX1A 基因，該基因可誘導多巴胺神經細胞（dopaminergic neuron）生成。多巴胺是神經傳導物質，分泌濃度過低與憂鬱症有關。

此外，該研究也比較了歐洲、東亞族群患有憂鬱症者與心血管疾病關聯。過去歐洲族群的研究指出心血管疾病盛行率及 BMI 指數與憂鬱症發生呈正相關，但是在東亞研究卻顯示相反結果：BMI 指數與憂鬱症發生率呈負相關。也就是說，東亞族群的憂鬱症患者有較高比例的 BMI 指數低於平均值，有別歐洲患者的族群特徵。

●憂鬱症的族群研究 有助發展特定療法

這項以亞裔憂鬱症者為對象的研究，不僅比對來自台灣、中國的基因資料庫，也同時納入來自美國、英國的亞裔生物資料庫。這些都證實，儘管憂鬱症是全球性疾病，但患者族群的基因特徵、患者居住環境的社會文化特性都會影響疾病成因。

針對特定族群進行基因比對，不僅能發展針對此一患者族群的有效療法，也會擴展整體憂鬱症基因研究的多樣性。未來研究團隊會持續針對東亞患者的基因特徵，確認是先天遺傳或者後天環境成因主導。