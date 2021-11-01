由於光是在美國，就有超過 10 萬人在等待器官移植，因此科學家們正加緊在找尋人類器官捐贈者以外的選項。現在第一次，有一隻豬的腎臟成功地移植到人類身上。

●首次的突破

不過，雖然我們說「成功地移植」，但是目前只有在一位人類病人上測試了 54 小時，而這被病人早已經腦死，並以人工方式存活著。但就移植團隊所見，在該段時間內，這顆腎臟連接到病人身上，並且正常地運作著。

技術上來說，這種移植被稱作異種移植（xenotransplantation），也就是從一種物種身上，將組織或器官移殖到另一種物種身上。如果在此開創的工作可以被發展的話，豬隻就可以為所需的人，提供大量適合的器官做使用。目前，在美國，每天平均有 17 名等待移植的人死亡。

未參與此研究的約翰霍普金斯大學醫學院（Johns Hopkins School of Medicine）的移植手術教授道瑞·塞蓋（Dorry Segev）向《紐約時報》（New York Times）說：「這是很大的突破，很大很大的事。」

●等待移植病患的曙光

科學家仍然有很多需要克服的阻礙，包括法規上要核准這類的移植。但是，以此方式來使用從其他動物身上取得的器官，可以幫助數十萬名病患，這些病患可能還不被認為很急迫需要移植，但是已經必須應付很嚴苛的洗腎（kidney dialysis）過程。

來自豬的器官長久以來被認為具有潛力移植到人類身上，但是豬的細胞包括一種叫做 α-半乳糖苷寡糖（alpha-gal）的醣類，會馬上在人體身上觸發排斥反應。在這個案例中，豬已經被基因改造成不會製造 alpha-gal。

雖然這顆豬腎臟是放在病人身體之外，但是在手術過程中，它被觀察到運作良好。也就是說，它能從血液中過濾出廢產物，並且製造出尿液。在紐約大學朗格尼醫學中心（NYU Langone Health）領導這項移植手術的外科醫生勞勃·蒙哥馬利向《今日美國》（USA Today）提到：「它甚至表現得比我希望得更好。」

雖然到目前為止，還沒有關於這場手術的同行評審科學報告，但是我們可以謹慎樂觀。專家們說，將豬的腎臟用在非常嚴重、沒有其他選擇的病患身上的試驗，可能在兩年內就會發生。

●重要的一步

但是，還有道德上的顧慮需要考量。雖然在這場試驗中，這位人類病患的家人同意了手術，但是不是所有人都對於特地飼養動物來摘取牠們的器官的這個想法感到舒服。

比起從其他動物，例如猴子等身上獲取器官，可能會讓從豬身上獲取器官更能接受的一點是，豬已經作為人類食物而被飼養。牠們有大量的胎兒，懷孕期短，而且具有與人類器官相似的器官。我們已經使用豬皮膚移植片於燙傷上，以及在人類身上使用豬的心瓣膜；而且，也已經進行了將豬的心臟用於狒狒身上的實驗，所以算是有個先例了。我們期待，在未來幾年，能聽到更多關於在人類身上使用豬器官的潛力。

聯合醫療（United Therapeutics）－也就是基因改造豬隻的公司的執行長瑪蒂娜·羅斯布拉特（Martine Rothblatt）向《衛報》（The Guardian）說：「在不久遠的將來，異種移植每年將會拯救數千條生命，而這項手術對實現異種移植的願景而言是很重要的一步。」