台灣9月景氣燈號8連紅，基本面完全符合預期，第四季是電子產業旺季，台灣出口將持續暢旺，加上五倍券刺激內需，台灣經濟成長率絕對是持續向上，台股技術面出現W底型態，三大法人站買方，融資餘額沒有明顯的上升，大部分散戶還在觀望中，籌碼穩定；此外，美股持續再創歷史新高，美股與台股長期連動性高，台股有望落後補漲，惟短線上突破萬七整數關卡後，碰到季線反壓，震盪在所難免，預計台股後續將在17000點附近震盪後，收復季線，再創歷史新高。

一代新人換舊人，過去的主流航運、鋼鐵、水泥、塑化等傳產類股不再受到資金的青睞，無論基本面表現多好，也無法帶動股價有所表現，過去航運類股占大盤比重動輒4、5成，現在成交占比幾乎都不到1成，電子類股取而代之，成交占比幾乎都在7成以上，資金正轉往電子類股，盤面上最強勢的類股有矽智財的創意、力旺、智原、晶心科；ABF載板三雄的南電、欣興、景碩；二極體的德微、強茂、朋程與台半，這些族群在5G、高端運算、電動車需求帶動下，中長期持續看好，後續震盪不跌，都值得投資人特別留意。

股市通常是強者恆強，盤面上強勢類股族群，短期內持續向上漲機率較高，但對於一般投資人來說，進場追高不是好的投資策略，不妨低檔布局，可觀察記憶體類股，該族群8月份受外資報告唱衰影響，股價大幅下跌，即使旺宏、群聯董事長紛紛出面反駁，相關個股仍普遍下跌3成左右，上周旺宏法說會，營收季增31％、毛利率季增3.8％、營益率季增47.8％，表現超乎市場預期，旺宏董座吳敏求看好記憶體市況狠狠打臉外資。

未來記憶體在車用、物連網、伺服器等需求提高下，明年業績看不到天花板，激勵市場重拾對記憶體類股族群的信心，記憶體類股族基本面佳，技術面已經落底，加上同屬於電子類股，短期可望受到資金青睞，帶動股價反轉向上，相關類股群聯、旺宏、晶豪科、華邦電，股價落底訊號較為明確，喜歡基本面佳、低位階股票的朋友，千萬不要錯過。

（本文作者為摩爾投顧分析師何基鼎）

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