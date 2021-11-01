39歲戴姓男子因擁槍30日晚間遭警方圍捕，竟持槍自轟，因腦傷嚴重瀕臨腦死，31日家屬放棄急救想器捐，檢察官發現戴男血液有毒品反應，不同意器捐，宣告死亡。

警方表示，戴姓男子（71年次）因為持槍遭警方追緝，30日下午查獲戴姓男子的租屋處在南區興大路，晚間8時30分許前往圍捕被發現，戴男在套房陽台與警方僵持，戴男要求警方給予20分鐘收拾東西，未料經過30多分鐘後傳出槍聲，警方攻堅進入屋內，發現戴男舉槍自轟，立刻將戴男送往中山醫學大學附設醫院急救。

中山附醫今天表示，戴男到院時意識清楚，立刻開刀搶救，但因傷勢嚴重，家屬簽署放棄急救同意書，目前戴男在加護病房中。據了解，家屬31日上午主動向院方表示，想替戴男捐贈可用器官，幫助他人。目前器捐師向家屬說明相關注意事項。

院方啟動器捐觀察流程，將進行腦死判定，台中地檢署檢察官陳振義前往進行器官捐贈作業時，由於戴男經醫院抽血檢驗仍有毒品反應，不同意器捐，僅宣告死亡。（編輯：曹宇帆）1101101

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