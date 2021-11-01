樂天桃猿陳俊秀近期陷入低潮，近24打數只有1安打，也讓排名第二的中信兄弟王威晨有追上的機會，若是他最終能成功「登頂」，將成為中職首對都曾奪下打擊王獎項的父子檔，王威晨說：「雖然這可能不會是世界第一個，但如果有機會也會想要去試試看，挑戰成為台灣第一個。」

陳俊秀在狀況最高檔時曾維持4成以上的，但近期陷入打擊低潮，目前以打擊率3成55領先王威晨的3成39。在球季剩下最後10幾場，王威晨仍有機會「超車」陳俊秀，除了幾乎篤定到手的安打王外，再奪下另一項打擊個人獎。

「這（打擊王）應該比較困難一點，因為俊秀學長太厲害了。」王威晨表示，目前在下半季爭冠關鍵時期，自己完全不會去想到個人獎項的事情，完全以團隊為重，「就像是有機會拿到的安打王，我都沒有去想，只是想跟著球隊作戰、拿下勝利，哪怕是一點點，任何環節都想幫助球隊，也都可能成為比賽的轉機。」

韓職球季結束，Kiwoom英雄23歲強打李政厚確定奪打擊王，跟父親李鍾範獲得同樣殊榮，成為世界上第一對「打擊王父子檔」，王威晨也有看到相關報導，「我有看到李政厚的新聞，這很不容易，雖然我可能不會是世界第一個，但如果有機會的話，當然會想要去挑戰成為台灣第一個，去試看看。」王威晨的父親「萬人迷」王光輝在1990年菜鳥球季就以3成42拿下打擊王。

今年中職碰上疫情攪局一度中斷近2個月，加上季後賽，球季將拉長到12月，對球員體能上是很大的考驗，但王威晨本季狀況始終維持高檔且未有太大起伏，成功扮演球隊開路先鋒的角色。

被問到如何維持狀態？王威晨說：「就是見招拆招。」他表示，一直都希望自己能當一個很穩定的球員，今年的狀況大家都是第一次遇到，大家都沒遇過在這樣的情況下打球，就是見招拆招，「像是身體可能遇到些狀況，我會跟隊友、教練討論，分享彼此的經驗，趕快去做調整。」