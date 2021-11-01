聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）揭幕，東道主英國首相強生今天呼籲與會的各國領袖承諾減少排碳，並說若無法兌現承諾，遏止全球暖化的努力將化為烏有。

法新社報導，為期兩天的20國集團（G20）領袖峰會閉幕，強生（Boris Johnson）在會後記者會表示：「若格拉斯哥（Glasgow）峰會失敗，全盤皆墨。」本屆G20峰會，各國領導人同意，將全球平均氣溫增加控制在攝氏1.5度以內。

強生領導的政府已制定至2050年實現淨零碳排放計畫，並歡迎沙烏地阿拉伯、俄羅斯和美國等國採取行動減少汙染。

不過他也表示，越來越多的國家在峰會前制定碳減排計畫，但仍然不夠。

強生說：「如果我們要阻止COP26失敗，就必須改變這一點。」並警告，不採取進一步行動，「巴黎協定」（Paris Agreement）「只是一張紙」。

他表示：「我們（在G20峰會）取得進展，至於在格拉斯哥舉行的締約方會議我們已做好準備，但接下來的幾天將會非常困難。」（譯者：曹宇帆）1101101