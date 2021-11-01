補教名師張旭主要教授高中和大學數學，他懷抱教學熱情，希望將數學推廣給更多人知道，去年突發奇想將教學影片放上全球知名成人情色網站Pornhub，意外引發大量觀眾「朝聖」，至今總觀看數已達170萬次，更被國外網站盛讚，成為另類「台灣之光」，明年收入更可能達到千萬。

「其他人是被數學追著跑，我是一年級就把三年級的課本看完了。」張旭表示，數學比人生簡單的多，他從小就展現對數學的天賦和熱愛，並將數學當成終身志業，大學二年級就開始登台教授大一微積分，此後他獲得師大數學碩士並進入清大博士班，他卻在考完博士班資格考後停下腳步。

張旭說，當時他的鐘點費加上家教薪資，每月收入可達17萬元，但他打聽後才知道，博士後研究員每月薪水約6萬，且在他之前還有上百名學長姊在「排隊」當助理教授，進入公務人員體系後又不能兼差，再三思量之後他決定放棄即將到手的博士學位，全心投入補教事業。

而張旭的學生主要是高中和大學生，但他也發現在少子化的影響下，學生人數逐漸減少，他在2019年底決定將重心轉往線上教學，並將自己的補習班委託給信任的主任經營，該名主任之後以身體原因請辭，卻在同棟大樓開班並「偷走」張旭的學生，突如其來的背叛讓他大受打擊，甚至一度有輕生念頭。

所幸張旭最終走過低潮期，他為吸引更多人認識數學，去年開始在遊戲影音串流平台「Twitch」上直播教課，學生可以透過聊天室問問題，助教則會即時回覆，他更做過「連續 12 小時直播解微積分轉學考考古題」、「32 小時直播解指考考古題」等企畫，腳還因久站出現問題，但他的瘋狂吸引來大批粉絲，許多人把他當成睡覺時的背景音樂，封其為「助眠大師」，張旭名號也更加響亮。

「發展Pornhub前我們也擔心，怕家長不接受、女學生不喜歡。」張旭表示，他想在特別的地方做特別的事，因而決定經營色情網站，他在簡介裡大方透露自己的尺寸身高，還在每支影片加了大量標籤，包括「大學」、「素人」和「課堂」等，使用者不論怎麼搜尋都會看到他的影片，不少學生是在色情網站中意外看到張旭的教學影片，覺得有趣，之後才改去上張旭的正式課程。

張旭在Pornhub上的觀看人次達170萬次，被譽為色情網站中的清流，更紅到國外成為「台灣之光」。（圖／翻攝畫面）

色情網站的發展速度遠超過張旭的想像，連外國人都沉浸在他的魅力中，即使聽不懂中文還是有許多老外觀賞，更有海外華人來朝聖，進而成為跨海學生，正當他以為所有事情即將好轉時，意外卻無預警降臨。

「我們收到官方發來的認證信沒兩天，所有影片就被刪掉了。」張旭提到，他的另類方法為影片帶來大量觀賞人數，連網站都寄信來請他加入認證，他當時沾沾自喜以為得到肯定，Pornhub卻在去年將他所有影片下架，他半年來的心血一夕消失，還好網站即時發現錯誤，並誠摯邀請他回歸，張旭也得到「藍勾勾」，成為官方認證的「模特兒」。

「如果我將來的孩子在Pornhub上看我的影片，我會非常開心。」張旭提到，與色情網站掛勾難免會招來「教壞小孩」的質疑，但他對性知識持開放態度，將來也可能會與孩子一起觀賞，並給予小孩正確觀念，「難道要等到懷孕才後悔嗎？」

張旭如今在Pornhub總觀看次數約170萬次，線上教學也為他賺進750萬元年收入，並因欣賞「鎮麟自然科學中心」活潑、不比較的教學風格而與鎮麟合作，而隨著教學版圖的擴張，預估明年收入將達到千萬，而他的網站年底也將大改版，讓所有學生能享受更好的教學品質。

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