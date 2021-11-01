補教名師張旭在色情網站「Pornhub」上教數學，更因此紅到國外成為台灣之光，此事引發大眾高度討論，而本刊調查發現，「Pornhub」上的影片近期越發多元，連交通大學教授徐雍鎣在疫情間都靠該網站遠距教學，還有人教授金融知識與繪畫技巧，讓網友大讚：「媽媽終於沒有理由阻止我上成人網站了。」

據了解，Pornhub於2007年在加拿大成立，使用者遍布全球，前年共有420億人次「光臨」，去年則有335億人次，平均每天都會有1萬8700支新影片，要花費1850年才能把所有影片都看完，該網站也在超高人氣下，成為全球最大成人網站，幾乎壟斷整個色情市場。

本刊調查，在Pornhub上能學到的不只「姿勢」，交大材料科學與工程學系所教授徐雍鎣，去年3、4月疫情期間採取遠距教學，當時因視訊工具「Zoom」有資安疑慮而被封殺，徐雍鎣因此將自己教授工程數學的過程全程錄影，還放上該網站讓學生學習，別出心裁的教學方法也招來網友大推。

中國人民大學附屬中學教師李永樂為了傳播知識，也將教學影片放上Pornhub，其內容更是五花八門，天文物理、國際議題和金融知識都有涉獵，但李永樂因沒有官方認證，其影片大半在去年底被刪除，如今該網站只剩下他講解比特幣和區塊鏈的畫面。

此外，有許多人自封為「Pornhuber」，把色情網站當影音平台在經營，有藝術家上傳繪畫過程，也有插花大師傳授花藝概念，更有烘培師在Pornhub上烤蛋糕給大家看，這些正經影片在Pornhub上顯得特別不正常，也吸引大批網友朝聖，但這些「Pornhuber」因沒有官方認證，影片多數已被網站下架。

網友們對Pornhub的「另類發展」則抱持著正面態度，並表示「在色情頻道探究宇宙真理」、「沒想到上色情網站的後遺症是上台大」、「聖人模式新藍海市場」，連網紅阿滴都考慮是否該在該網站教英文，許多人敲碗希望能看到更多內容，期盼能有大批清流注入Pornhub，讓「媽媽沒有理由阻止我上成人網站」。

張旭教學方法活潑新穎，他還曾環島到各大學免費上微積分，得到眾多學生肯定。（圖／翻攝畫面）

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