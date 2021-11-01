屈中恆在疫情間工作一度停擺，10月15日他出席劇場記者會，看他在活動上表情活靈活現，壓抑不住出籠鳥般的欣喜之情，結束工作後還載著好友楊千霈到飯店續攤。令人訝異的來了，屈中恆步出飯店時請了代駕開車，過了二十分鐘後，怎麼請走代駕、自己接手開車，從楊千霈隔天在IG貼出的舉杯照，不禁聯想屈中恆恐怕是有酒駕的可能。

屈中恆結束聚餐後找代駕幫忙開車。（圖／攝影組）

女兒半路上車，在後車廂放上行李箱。（圖／攝影組）

10月15日下午一點左右，屈中恆在記者會結束後，開車載當天活動的主持人楊千霈前往中山區的豪華飯店。下午三點四十分，屈中恆離開飯店，找來代駕幫忙開車，屈中恆自己坐進後座。二十分鐘後，車開到至善路二段路邊接女兒上車，同時間，代駕人員離開，由屈中恆自己駕車載著女兒回到內湖。

女兒上車的同時，代駕在半路下車，由屈中恆接手開車載女兒回家。（圖／攝影組）

楊千霈隔天PO出聚餐照，證實屈中恆在聚餐中邊吃邊品酒。（圖／翻攝楊千霈IG）

代駕服務沒多久，又自己接手開，此舉實在令人感到疑惑，後來從楊千霈隔天的飯店舉杯聚餐文中，比對同家飯店、兩人穿同樣服裝，不禁聯想屈中恆可能在聚餐中喝了紅酒，基於安全才找代駕，至於為何不讓代駕平安送到家，就令人不解了。

楊千霈PO出的南非紅酒，酒精濃度約14％。（圖／翻攝楊千霈IG）

（禁止酒駕 未滿十八歲禁止飲酒 飲酒過量害人害己）

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