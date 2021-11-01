今白天涼爽舒適，僅迎風面有短暫雨，中南部日夜溫差大。入秋以來最強一波冷空氣將南下，比上一波更冷，平地低溫下探14度！氣象專家吳德榮指出，今起天氣穩定，本周五甚至明顯回暖；更強東北季風，預計下周一（11月8日）抵達。

今晨平地最低溫出現在花蓮壽豐18.5度，其他各地約19度，和前幾天相比，體感明顯沒那麼冷了。吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，今持續受東北季風影響，東半部有短暫雨、大台北東側偶有零星降雨，新竹以南晴朗穩定，日夜溫差大。

今各地氣溫：北部19至27度、中部19至32度、南部20至32度、東部19至30度。明、後兩天仍受東北季風影響，早晚仍偏涼。

吳德榮指出，周四起轉東南風，氣溫逐日回升，北部到了周五，高溫甚至重返30度以上；周六起鋒面接近，天氣轉濕冷。下周一入秋最強冷空氣抵達，平地低溫將降至14、15度，值得密切觀察。