在司法官學院受訓的韓姓學習司法官，因酒後對員警自稱「台北地檢署檢察官」，還嗆罵三字經，除遭依妨害公務罪送辦，也慘遭廢訓。據了解，網友爆料，韓男父親任職法界，疑涉入富商翁茂鍾社會勞動造假案遭調查。

據指出，韓男畢業後即通過司法官特考，目前在司法官班第62期受訓中。10月10日凌晨，韓男與友人在北市大安區某餐酒館聚餐，見餐廳內有人打架，打電話報警。韓男疑因酒醉，不滿警方處理方式，當場與員警起衝突，不僅謊稱自己是台北地檢署檢察官，還朝員警罵三字經，甚至出腳踢踹員警，韓男因此遭員警壓制逮捕，依妨害公務罪嫌送辦。

司法官學院接獲通知後，立刻召開專案考評會，認定韓男違反《法務部司法官學院學員守則》規定，決議評定品德學識成績不及格，並報請司法官訓練委員會審議廢止受訓資格。

但據了解，網友爆料，韓男父親在法界任職多年，日前曾捲入富商翁茂鍾社會勞動造假案遭調查。

翁茂鍾因被查出27本「百官行述」筆記本，引爆司法醜聞。翁因2012年涉《證交法》、《商業會計法》被判刑1年確定，台北地檢署囑託台南地檢署執行，南檢准予易服社會勞動。但在司法醜聞後，檢方接獲檢舉指翁當年僅9個月就執行完2196小時社會勞動，疑涉不法，展開偵辦。

檢方查出，翁勾結員警在社會勞動工作日誌上造假，9個月執行2196小時社會勞動，台南地院一審依偽造文書罪重判翁2年2月；另涉案的麻豆警分局官田所前副所長楊博賢判刑1年10月，緩刑4年，須支付國庫50萬元。據了解，檢方懷疑韓男父親當年捲入翁社會勞動造假案，曾對韓父進行調查。

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