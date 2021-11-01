美國政府於美東時間10月31日上午宣布捐贈台灣150萬劑新冠疫苗，預計於台北時間11月1日下午1時抵達台灣桃園國際機場。行政院長蘇貞昌昨在臉書再次代表政府，表達最深的感謝。該文露出後，引發網友討論，不少人也都表達感謝，但也有人質疑「又是別人送，政府買不到嗎？」「台灣自已買的疫苗呢？」

蘇貞昌在臉書曝光載運著這批美國捐贈的疫苗的華航貨機已經起飛，他並說，疫情期間，台美互相提供協助，美國官員戴上了MIT的口罩，而當台灣受變種疫情威脅之際，美國也適時提供台灣珍貴的疫苗，在急難中互相扶持，這就是「真朋友、真進展」。

蘇貞昌指出，無論是防疫、經濟貿易、區域安全，美國都是台灣最重要的合作夥伴，希望全民支持，讓台美關係越來越好。此文曝光後，已有近500則留言，不少網友表示，謝謝美國與民間企業的捐贈，買到政府買不到的疫苗；但也有部分網友提出質疑，「疫苗都別人免費送」、「政府疫苗靠別人捐的就足夠」、「捐？捐？捐？」「政府買的疫苗在哪」。

另外，美國在台協會AIT昨也在臉書指出，很高興能夠在六月份所捐贈的250萬劑疫苗後，再增加捐贈劑量，這些疫苗的捐贈展現了我們對台灣的承諾，台灣是個具有活力的民主社會、我們重視的夥伴及可信任的朋友。