NBA本季更新了投籃犯規的吹判尺度，不再獎勵那些以碰撞買犯的進攻者，勇士前鋒卓雷蒙格林(Draymond Green)對此十分肯定。格林對美媒ESPN說：「我能表達一下我有多麼滿足嗎？看著現在沒有狗屁哨音的籃球比賽。抱歉，我不該在受訪時講粗話。看著現在沒有糟糕哨音的籃球比賽是多麼滿足，就是那些作弊的、抓著對方討到犯規的人。我覺得今年的比賽真好看。」

格林表示現在的新尺度讓整個籃球比賽的可看性更高，他補充說：「我本來比較少看NBA比賽了，因為太多甩手臂和假摔，球員們作弊騙取罰球。所以我覺得現在真是非常棒。」

隊友柯瑞(Stephen Curry)開季時表示，他還要觀察一下新規則是否影響到自己，同時他肯定這對防守者是有利的，球迷應該也樂見這種規則改變。柯瑞上個球季是聯盟得分王，場均32分，出手次數21.7位居第2，罰球出手次數6.3僅排名第17，他本來就不需要詐取罰球。

上個球季罰球出手最多的是七六人中鋒恩比德(Joel Embiid)的10.7次，再來是公鹿隊阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)的9.5次，因為他們是內線球員，碰撞投籃是家常便飯。後衛之中排名第1的是老鷹隊崔楊(Trae Young)的8.7次罰球，他前日表達對新規則的不滿而遭到聯盟罰款。至於最好此道的哈登(James Harden)上季7.3次罰球似乎收斂不少，在這之前他幾乎每季都是場均10次以上罰球。