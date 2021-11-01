《晨間解盤》挑戰季線 航運助陣(倫元投顧提供) 07:442021/11/01 時報資訊 時報、晨間解盤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美股上周四雖大漲創高，不過台股仍然如我們所規畫在季線上下震盪，終場指數以下跌54點收在16987點，成交量為3449億元。 後市看法不變，短線季線上下震盪，除非未來幾天能夠過季線後再下來回測季線不破，如此整理姿態才會上移，否則短期仍是在年線上下~季線上下劇烈震盪機率較高。 最快當11月3日聯準會將縮表、以及11月中第三季財報公布近尾聲時，屆時才有機會做短期利空出盡往上正式站穩季線，航運股季報公布前至少挑戰季線壓，不然就12月中~1月初往上攻。(倫元投顧提供) 美年終購物季銷售額 可望突破新高 康舒 連日成交爆量 #季線上 #挑戰季線 #倫元投顧 #下震盪 #月中 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸前3季GDP十強城市 4城逾2兆人幣 重慶緊追廣州 12:522021/10/31 兩岸 17檔五福臨門 拚勝大盤 04:102021/10/31 財經要聞 油價漲不停 法人：可望延續到2022年Q1 11:112021/10/31 財經 財報空窗期 散戶機會來了！3檔惦惦買守株待兔 19:192021/10/31 財經 NBA》新熊皇出閘 莫蘭特開季爆走與柯瑞並列得分王 22:312021/10/31 體育 台南虱目魚文化季 虱霸王3萬元標出 04:102021/10/31 地方新聞 聚陽 法人買盤助攻 04:102021/10/31 證券．權證 中碳 搭電動車題材 04:102021/10/31 證券．權證 國產 接單上看二年 04:102021/10/31 證券．權證 財報行情啟動 達人首選車電股 04:102021/10/31 產業特刊 美國線貢獻大 營收再衝高 萬海富鼎 前景看俏 04:102021/10/31 產業特刊 財經熱門新聞 財報空窗期 散戶機會來了！3檔惦惦買守株待兔 - 財經 法人升評友達、群創 面板雙虎股價反攻 - 財經要聞 - 工商時報 老手爆前一波遭砍殺股回來 散戶注意別脫隊了 - 財經 貨櫃三雄 法人估全年賺逾 個股本 - 財經要聞 - 工商時報 政大生1年狂翻1000萬 不藏私曝投資5心法：現在還躺著賺 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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