美股上周四雖大漲創高，不過台股仍然如我們所規畫在季線上下震盪，終場指數以下跌54點收在16987點，成交量為3449億元。

後市看法不變，短線季線上下震盪，除非未來幾天能夠過季線後再下來回測季線不破，如此整理姿態才會上移，否則短期仍是在年線上下~季線上下劇烈震盪機率較高。

最快當11月3日聯準會將縮表、以及11月中第三季財報公布近尾聲時，屆時才有機會做短期利空出盡往上正式站穩季線，航運股季報公布前至少挑戰季線壓，不然就12月中~1月初往上攻。(倫元投顧提供)