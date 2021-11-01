美國政府於美東時間10月31日上午宣布捐贈台灣150萬劑新冠疫苗，預計於台北時間11月1日下午1時抵達台灣桃園國際機場。對此，駐美代表蕭美琴在臉書po出自己參觀疫苗倉儲配送作業、以及疫苗登上華航飛機的照片，並表示跟工作人員進入零下-20度的極低溫冷凍倉庫中，連眉毛都會立即結霜，更讓人體會疫苗得來不易的珍貴。

蕭美琴昨（31日）在臉書發文表示，再次看到華航載著美國人的愛心，第二批150萬劑的莫德納疫苗往台灣飛去，內心有許多感動；蕭直言，疫情影響了全世界民眾的健康、經濟、生活、旅行，還好世界有「善循環」，有「良善的力量」，讓台灣不孤單，因為台灣人民知道好人善人都會相互幫忙，用正能量一起面對眼前諸多挑戰。

蕭美琴稱，連夜凌晨工作後身體很冷，但心情很暖，這次跟代表處同仁來到肯塔基州路易維爾的聯邦政府特約倉庫簽收美國人的愛心，也利用機會參觀了疫苗倉儲配送作業，尤其跟工作人員進入零下-20度的極低溫冷凍倉庫中，連眉毛都會立即結霜的環境，看到每天為了要提供全世界疫苗而在寒凍環境中工作好幾個小時的倉儲配送人員，更讓人體會疫苗得來不易的珍貴。

對於美國政府的協助，蕭美琴感性表示，自己要再次謝謝拜登政府、不厭其煩參與協調疫苗捐贈與運送細節的雙方政府人員、華航貨運團隊、以及這半年來力挺協助台灣爭取疫苗的美國兩黨國會議員、僑胞；蕭稱，希望這個拜登總統口中「民主的力量、科學創造力的產物」，能讓台灣人民再次感受到美國人民對台灣的支持與慷慨愛心，繼續作為雙方關係緊密合作繼續前進的動能。