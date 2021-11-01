如果要說出一個代表青春時期的偶像劇，會想起哪一部呢？大家還記得那些年我們一起追的「終極系列」嗎？無論是《終極一班》、《終極一家》或《終極三國》等，一定要看了才能跟得上班上同學的話題，記得角色們發生了什麼事、在KO榜上的排名、戰力指數多少，也清楚記得他們來自哪個時空。現在回想或許劇情有點尷尬，但小時候的我們可是看的津津有味呢！終極一班來了！

終極系列可說是捧紅了當時許多的偶像明星，無論是一開始的「飛輪海」還是後期的「SpeXial」，不少人都因為這系列的偶像劇而增加了知名度，更讓觀眾愛上這些可愛的寶藏男孩。

首部曲從2005年出品至今，不知不覺已經過了十六個年頭，有些人在演藝圈獲得很好的成就，也有些人已經默默淡出大眾的視線，不知道大家還記不記得他們呢？

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查了終極系列首部曲《終極一班》的成員，網友現在還熱烈討論的有那些人呢？大家一起來看看他們有多紅，加入這個回憶殺吧～

10 五熊

五熊蔡頤榛在《終極一班》飾演「五熊」，藝名就是來自這部為她打開知名度的偶像劇，劇中在猿族中長大的她，慢慢的融入班上的大家，後來成為王亞瑟的女朋友。透過這部戲劇，可愛的五熊開始接到多部戲劇邀約，包含終極系列的演出，還有之後的代表作還有《舞吧舞吧在一起》、《靈異街11號》等，可說是偶像劇的熟面孔之一。

除了戲劇演出，五熊也拓展了主持節目的工作，從《愛玩客》、《型男大主廚》和《醫師好辣》等知名節目，都是她在主持路上的養分，也藉此打開了更大的粉絲族群。

9 黃小柔

黃小柔以女團「4 In Love」出道，團體解散後，她開始往戲劇發展，在《終極一班》中飾演的是外表甜美、對事情喜惡分明的煞姐（煞妹妹），隨後也參與《終極一家》、《終極宿舍》等終極系列作品。

如今已經結婚生子、幸福美滿生活的黃小柔，近年愛上寫作，在2019年出版第一本關於感情的書《跟過去的每次跌倒說謝謝》，去年再度推出《愛了，然後呢？》，常跟大家分享在婚姻關係中如何相處、遇到問題如何溝通等，她讓兒子自由在名牌包上畫畫設計的行為，也獲得了許多網友的讚美。

8 辰亦儒

團體「飛輪海」出身的辰亦儒，在劇中飾演KO.3. 高階異能行者「王亞瑟」，又稱自戀狂，總是會說出莎士比亞的名言，成為劇中的經典語錄和畫面。

除了持續接拍終極系列偶像劇外，他也演出了《愛似百匯》、《愛情闖進門》、《我愛幸運七》等，2016年左右開始往中國發展，出演多部陸劇和網路劇。最近，辰亦儒跟上了社群直播賣貨的潮流，在直播時與粉絲溝通中，忍不住落下男兒淚，表示因為本身學習經濟學，對數字比較敏感，希望帶給大家的產品都能夠有高的性價比，也向觀眾喊話「不買也沒關係」，和他聊天也很棒。

7 殷悅

殷悅在劇中飾演的是田心（Melody），是終極一班的班導和英文老師，總是穿著貼身上衣和超短迷你裙，火辣性感不但被許多男老師喜歡，更是主角汪大東一直暗戀的人。

雖然Melody在2006年婚後幾年淡出演藝圈，拓展在其他領域的發展，2012年開始常會用寫作與大家分享家庭生活和一些勵志的想法，陸續推出自己的書《Melody翻滾吧！貴婦》、《媽咪，翻滾吧 ! 》、《Melody的幸福3元素：閉嘴、放空、微笑》、《小迷糊闖江湖》、《誰說一百分的妳，才是最好的自己》、《現在的妳，在哪裡？》等，都讓觀眾更認識自由可愛的她。去年回歸螢幕前與沈玉琳一起主持《11點熱吵店》，讓許多觀眾再次享受這位時尚媽咪的幽默主持功力。

6 汪東城

身為終極一班靈魂人物的汪東城，在劇中飾演KO.3. 高階異能行者「汪大東」。在戲劇方面可說是跟平底鍋非常有緣，不止在《終極一班》中武器是龍紋鏊（平底鍋），後來出演的《惡作劇》和《翻滾吧！蛋炒飯》也是飾演廚師，讓網友不禁驚嘆是神巧合啊！

如今演藝版圖多在中國大陸，出演多部陸劇，也在綜藝節目《追光吧！哥哥》現身。私下的汪東城活躍於社群媒體，喜歡動漫和Cosplay的他常挑戰不同造型與粉絲們分享。

5 沛莉

沛莉在劇中飾演的是冰畸怖，是低階異能行者之一。雖然不是主角群一員，亮眼的外貌依然受到矚目，甚至還有中國網友在百度上討論她是誰。本身就是模特兒出身的她，短暫踏上演藝之路，現在則以美妝部落客身分發光發熱，拍攝了一系列有名的仿妝影片喔！

在YouTube擁有63.2萬訂閱的她，除了不時分享美妝心得外，她於2019年和家人移民美國後，常會在頻道上與大家分享生活，讓觀眾們也能透過影片與他們一起分享快樂的心情～

4 唐禹哲

唐禹哲在《終極一班》飾演腹黑的KO.2雷克斯在演藝圈嶄露頭角，許多粉絲表示，在劇中認識唐禹哲後都紛紛愛上他磁性的聲音。隨後他也出演了《花樣少男少女》、《惡作劇2吻》等多部經典偶像劇，帥氣的外表征服了萬千少女。

拍完《莫非，這就是愛情》後就專心轉往中國發展，直到去年（2020年）睽違六年回到台灣再次演出三立華劇《我的青春沒在怕》，讓許多粉絲都紛紛表示真的好想念他啊！

3 黃鴻升

如今回到自己的星球閃耀的小鬼黃鴻升，是許多粉絲心中永遠的巨星。當年團體「丸子」單飛後，小鬼不斷挑戰自己，在《終極一班》飾演娘娘腔蔡一零讓人留下深刻印象，接著《霹靂MIT》 、《巷弄裡的那家書店》、《逃婚100次》等都獲得好評。

主持《娛樂百分百》後，累積不少死忠粉絲，總是充滿著正能量的小鬼，除了用自身證明了給大家看什麼是最佳前男友的友誼，更扮演好歌手、主持人、演員的身分，展現出獨特的天份與實力。

2018年他被公開票選成為《綜藝玩很大》主持人之一，曾在KID當兵時期幫忙代班《星光雲!RUN新聞》，親切的形象擄獲不少觀眾的心，直到現在，想起小鬼都還是讓很多網友懷念不已。

2 謝和弦

謝和弦在《終極一班》中飾演鯊魚，頂著沖天炮瀏海十分逗趣，演唱了《終極一班》同名主題曲打開知名度。之後更創作出《雖然很芭樂》、《於是長大了以後》、《愛不需要裝乖》等多首膾炙人口的歌曲。

2012年爆出吸食大麻事件，同時患上躁鬱症，有時候在網路上會出現暴走跟與演藝圈前輩對罵的狀況，許多網友因此對謝和弦的看法越來越兩極，有人認為他非常做自己，但也有網友不認同他的做法。

不過，無論網友看法如何，謝和弦對音樂還是有堅持與理想，2020年再度推出新專輯《2203扣人心弦（上）》，不知道大家有沒有聽過呢？

1 炎亞綸

炎亞綸當年在《終極一班》飾演丁小雨，又稱耐打王 KO.4. 高階異能行者，那時候還不到20歲的炎亞綸，青澀可愛獲得許多觀眾的喜愛。不過也因個性直接，在前幾年有不少的爭議事件，但近年炎亞綸越來越成熟，個性、口條變得穩重，不但開設個人YouTube頻道，更開始主持《Live Asia超級週末現場》、《Be The One A級戰場》等節目，與唐綺陽、吳姍儒一起搭檔主持《36題愛上你》，獲得金鐘獎綜藝節目主持人獎，致詞「感謝我生長在一個讓思想可以自由奔放的地方，我相信我們有無比光明的前途，加油」，感動不少網友為他鼓掌。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年10月29日至2021年10月28日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『終極一班首部曲演員們如今動態』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」