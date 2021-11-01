溫嵐近年將演藝事業移往大陸，對戀情一向低調的她，近年只和經紀人傳過緋聞，沒想到吳宗憲日前PO出和憲憲家族等藝人K歌的影片，只見溫嵐突然回頭向身後男子獻上一吻，也讓她的正牌男友真面目就此曝光。

吳宗憲日前在臉書上傳和許多藝人K歌的影片，只見他和彈頭對著鏡頭開心合唱，鏡頭也帶到後面的藝人像是溫嵐、梁一貞，只見溫嵐不時隨著音樂手舞足蹈，還貼著後方男子扭腰擺臀，該男子也不時對著溫嵐相識而笑，沒想到溫嵐竟然一個轉身往對方嘴上一吻，再轉回來繼續唱歌，不過身旁的人似乎對兩人親密舉動並無太大驚訝反應，可見關係早已公開。

溫嵐拍攝《賽德克．巴萊》時，和劇中演員田金豐假戲真做，兩人更被拍到一起挑婚戒和為愛巢添購家具的畫面，甚至多次公開談論未來婚禮細節，還遵循泰雅族祖靈儀式，向祖先交代兩人戀情穩定，沒想到這段戀情最後僅維持3年多，就因聚少離多而分手，無緣修成正果，去年9月，溫嵐被拍到搭前經紀人安培機車回自家豪宅，讓兩人因此傳岀緋聞，不過溫嵐始終堅稱單身不願認愛。

而吳宗憲跟眾藝人一起合唱經典神曲《屋頂》，也勾起歌迷無數回憶，紛紛留言：「自己去KTV點來唱就是唱不出影片中的感覺」、「巨星雲集 好想到憲哥家唱KTV」、「憲憲家族能再度一起相聚真是太棒了」。