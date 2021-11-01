搭公車可以選擇投幣或悠遊卡支付。不過有一名司機表示，不少學生搭公車不老實，上車不僅只投2元，被抓到少給錢，態度還很惡劣，甚至有學生下車對他扮了鬼臉，令他十分憤怒，「有錢去百貨公司，沒錢付公車錢？」後悔沒報警抓人。

原PO日前於臉書社團《爆怨公社》透露，自己是一名公車司機，長久以來遇到不少不老實的學生，搭公車幾十塊的車資也要偷雞摸狗。認為若乘客不小心沒帶錢出門，可以告知，他也不會為難，並告訴對方，下次有搭到同公司的車，再把今天少的車資投給任一個司機都可以。

不過，最近他遇到一名國中生，一上車就問車資多少，他則以「20元」回應，沒想到對方卻只投兩枚1元，「你只有投2元喔」，該名學生聽到後，又趕緊跑到車頭再投兩枚5元，原PO不忍了又說「你再這樣我要叫警察來了」，學生才乖乖把剩下的差額補齊，「錢掉下錢箱的聲音是非常好辨別，真的不要以為司機是笨蛋」。

原PO接著分享另一個故事，一名高中生從前門投了兩枚5元，他向對方說「全票是20元喔」，但該名學生卻依然故我，當作沒聽到，他無奈地說「你再不理我，我就會請警察來處理」，高中生這時才跑到前方告訴他「我真的沒錢了」，豈知，該名學生下車到站後竟直接對他扮鬼臉，讓他不爽「有錢去百貨公司，沒錢付公車錢？我很後悔沒報警抓他」。

原PO說，這種狀況真的是家常便飯，但每次都是學生，而且各個都一副你能拿我怎樣的態度，「真的很糟糕」，只要老實、有禮貌地告知司機，「我相信沒有司機會去為難一個學生，但故意偷雞摸狗就不一樣了」。

貼文曝光後，引發網友討論，「現在教育真的很失敗」、「唯一支持報警」、「家庭教育真的是最大問題」、「投機取巧又不老實，以後遇到這種人就直接把車開到警察局」、「現在人公德心堪憂」、「他們肯定覺得才多少錢，幹嘛計較」、「看了好生氣，辛苦了」。