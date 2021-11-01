新冠病毒尚存之際，東南亞各國決定與疫情共存下，故接連紛開邊境希望自己國內經濟也能藉此好轉。

以馬來西亞為例，度假勝地蘭卡威於9月16日重新開放大馬國內民眾後，外國旅客從11月15日開始也可以去此地觀光。另外11月後，泰國也會開大門迎接打過疫苗的外國觀光客。與大部分歐美地區相比，亞洲開放境外旅遊尺度顯得較保守些，但惦記經濟成長下，也不得不選擇與新冠病毒共存並重新開放。

為盡快恢復影響經濟成長甚巨的觀光產業，泰國從11月開始，表列46個國家與地區已打過疫苗的外國旅客，無需繁瑣的隔離檢疫就可入境。因為泰國在2020年疫情爆發初期，尚未感受到明顯影響，但在2021年卻蒙受其害。因此，才會拖到現在大舉開放。

來看新加坡，現在從美國以及10個歐洲國家，若完整接種新冠疫苗的旅客將免隔離，同時，澳洲與瑞士也列入其名單中。

其它像是重新開放峇里島後的印尼，外來旅客還需5天隔離期。越南則計劃從11月開始，富國島可有外國觀光客來訪。柬埔寨也將從11月30日起，重新開放西哈努克城、高龍島和七星島等地。

不過，菲律賓以及緬甸等一些東南亞國家，目前還是謝絕旅客不開放。

至於中國大陸，現在是自封不讓外國觀光客入境。同時，日本也未重啟邊境。

若名列49個國家的接種觀光客且採陰者，進入韓國可免隔離。但是，香港比較嚴格，對入境旅客需至多隔離3星期，防疫雖周全但難免傷到觀光產業。

南亞的印度，10月已重啟外國遊客包機，並讓11月中來自國際的觀光旅客入境。但是，前提是完整接種兩劑者，且來自有相關約束條款的國家。

9月時，尼泊爾已開放接種疫苗旅客並取消檢疫要求，以求大批觀光客來訪。疫前2019年，曾有超過百萬遊客訪問的這個喜馬拉雅山的國家，不過疫情爆發的2020年，來訪人數遽降80%。

而很早就重新開放訪客的馬爾地夫，已從2020年7月就開始讓外籍遊客入境。

根據統計，2020年訪問印度洋周邊區域的旅客達50 萬人次，預計2021年可望達到150 萬人次。不過，還是遠低於疫前2019年到訪人數。

至於斯里蘭卡，10月7日提前開放完整接種疫苗國際遊客，且不需任何檢疫要求。而巴基斯坦，則讓有疫苗接種與採陰者入境。

澳洲方面，之前因新冠疫情則採取嚴厲的限制措施，禁止本地民眾任意出國，但現在放寬，澳洲政府已取消出國禁令，並將放寬邊境管制。不過，紐西蘭仍然嚴控外國遊客，沒有重啟日期。

斐濟方面，從12月開始，將允許歐美亞接種過疫苗的旅客，不用隔離就可入境。