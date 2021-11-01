微軟股價創歷史高，成全球市值最大上市公司，化解蘋果、亞馬遜財報不如預期疑慮，美股收紅，漲幅介於+0.19%至+0.36%，台積電ADR下跌-1.99%，台指期夜盤上漲26點(+0.15%)。

台股出現本波反彈以來首次連兩跌，而且均呈下跌量增型態，代表空方開始施壓，指數恐將轉為震盪，當前盤勢觀察重點在於10月26日多方大量低點16909是否有守，如果回測不破則盤勢還有整理再攻契機，反之若遭摜破恐將暗示多方棄守。綜合研判，短線拉高先行調節，靜待多方量能回歸。短線區間觀察16700-17200點，短線操作建議聚焦外資投信同買的個股。

從中期角度觀察，台股近日沿著短均震盪向上，短線上偏多態勢不變，惟此波彈升幅度不小，加上指數已來到季線、半年線及萬七關卡附近，難免會面臨短線獲利及解套調節壓力，預期盤勢在此位置仍將維持震盪格局，指數空間或許不大，但題材股應有表現餘裕。隨著近日美股財報及台廠法說的持續進展，短線上市場聚焦公司業績表現及產業展望，因而帶動相關題材股出現一波漲勢，惟考量本周FOMC會議將至，且月中前上市櫃公司都將公布財報，恐增添短線市場波動，因此現階段仍應稍加謹慎，以避免台股可能出現的回檔風險。

本周11月2日至3日登場的FOMC會議，儘管市場對於聯準會(Fed)將宣布縮減購債已有共識，惟時程進度等相關細節仍將干擾投資風向，恐導致市場短線波動加劇。(國票投顧提供)