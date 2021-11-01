敏實集團旗下淳安電子(6283)攜手大億(1521)集團大億金茂(8107)成立敏億電子(股)公司，敏億電子新廠預計11月起進行廠內設施整建與設備引進，2022年初進行試產，預計2022年第4季開始生產供應自駕車使用高階攝像頭產品，未來雙方將聯手搶攻自駕車車電市場。

全球車用零件百強的敏實集團在2017年取得淳安經營權後，淳安在3年期間積極從傳統車用零件轉攻汽車電子市場，淳安在2020年中投資4.2億元取得鴻騰精密及日本夏普合資的FIT Electronics Device Pte.Ltd(簡稱FITED)51%股權，間接取得日本夏普20年以上研發技術能力。

全球自駕車發展如火如荼，根據美國通用汽車(GM)10月發表的市場展望，2030年營業額將由1400億美元倍增為2800億美元；ＧＭ旗下Cruise品牌自駕車也發出6年內營業額上看500億美元的預測(Cruise自2020年起即率先於北美舊金山開始無人駕駛營運)，自駕車最重要的車載鏡頭模組，淳安已經開發完成2M(百萬畫素)、4M、5M及8M的高階產品，同時也是北美大車廠及大陸最大電動車廠的主要供應商之一。

敏億電子廠房設立於大億集團台南的新建大樓內，預計11月起開始進行廠內設施整建與設備引進，2022年初進行試產，預計2022年第4季開始生產供應自駕車使用的高階攝像頭產品。

為因應此項合作計劃，淳安於今年5月董事會通過發行新台幣3億元的有擔保可轉債，採競價拍賣方式承銷。

淳安表示，大億金茂公司隸屬於大億集團旗下，集團內有大億交通、堤維西等車燈大廠，分別供應國內外各大原廠及售後市場需求，大億金茂主要業務為外銷各國皮卡車後斗等外觀件及車用室內冷氣濾材等，並持續針對其他車用零件如窗簾及光學元件等與他公司進行策略性結盟投資，此時攜手大億集團，期能結合攝像頭產品及車燈相關應用以創造綜效，未來營收可望加速成長。

淳安上半年稅後虧損為7649萬元，每股淨損為0.52元；累計前9月合併營收為19.31億元，年成長83.53%。