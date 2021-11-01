小編今天(1日)精選5件不可不知的國內外財經大事。國內貨代業者表示，全球貨櫃航運供需瓶頸延燒，隨著假日購物旺季接近及疫情反覆影響，缺工、塞港難題持續，供應鏈危機恐持續到2022年。美國Value Investor's Edge分析，包含港口基礎設施等整個供應鏈過去十年投資不足，若要等到港口適當升級，鐵路交通、卡車狀況改善，可能要拉長時間到2023年。

【1】貨櫃三雄 法人估全年賺逾3個股本

近期貨櫃航運美西、歐洲線基本運價回升，且進入第四季運量續增、市場成交價仍處於高檔，國際航商紛紛三度上調財測，海運諮詢機構德魯里也上修2021年全球貨櫃船公司EBIT利潤預測達1500億美元，是年初預測的四倍；國內貨櫃三雄雖未做財測，但法人預估全年獲利可大賺三個股本以上，明年股利發放將成焦點，近期股價已有止跌回穩跡象。

【2】法人升評友達、群創 面板雙虎股價反攻

面板雙虎絕地大反攻，瑞信證券科技產業分析師蘇厚合指出，電視面板價格即將止穩反彈，友達第四季展望強過市場預期，升評「優於大盤」、推測合理股價23.5元，本土法人以統一投顧升評「買進」共襄盛舉，瑞信並維持群創「優於大盤」投資評等，雙虎股價逆風變春風。

【3】高價股領唱 台股年底飆高音

外資研究機構年底瞄準高價股飆高音行情，從股后、千金族群一路喊到數百元級的高價次集團，看好個股涵蓋力旺、ABF三雄、穩懋等產業領頭羊，在「股價升級、外資更愛」氛圍帶動下，由高價股開金嗓引領的台股年底強攻行情正式啟動。

【4】擁未來產業成長題材 宏達電、智原、三晃 10月靚

台股指數萬七承壓，但市場不乏未來產業成長題材，推升中小股飆漲，10月來宏達電（2498）、智原（3035）及三晃（1721）等股，搭上元宇宙、電動車、AI人工智慧及5G等未來發展趨勢重要產業題材催化下，股價勁揚七成以上，成為10月飆股三劍客，且全數為上市股。

【5】普丁出招 歐洲天然氣期價跳水

由於俄羅斯總統普丁下令該國能源巨頭Gazprom增加輸往歐洲的天然氣，消息一出，立即舒緩市場對於今冬歐洲天然氣供應不足的擔憂，也讓天然氣期價應聲大跌。歐洲天然氣期貨價格10月28日及29日兩個交易日合計跌落25.6％。