國民黨全力備戰年底4大公投，國民黨副祕書長羅智強10月30日起展開夜宿凱道49天行動，昨(10月31日)更在凱道舉行「公投萬聖節」活動，盼送4大公投跨過終點線。國民黨台北市議員昨晚在臉書曬出5張參加活動照片，再度扮成熱門影集「魷魚遊戲」中的詭異娃娃，她更透露最難找到的，其實是白色學生長襪、紫色小髮夾以及紫色綁髮圈。此篇文章已有近6千名網友按讚。

游淑慧在臉書指出，完成承諾，也就是萬聖節扮裝，而且這是人生第一次萬聖節扮裝，她無奈地說「無趣的童年啊」，而最難找到的扮裝物品其實是白色學生長襪(15元)、紫色小髮夾(30元)、紫色綁髮圈(30元)。

游淑慧更說，其實覺得資深媒體人趙少康拿下眼鏡後，跟《魷魚遊戲》最後勝利者成奇勳「真的有點像耶」。不少網友紛紛在該篇貼文留言寫下，「這麼多人扮演就議員最到位」、「淑慧眼神超殺的。好可愛」、「這種場面也挺有趣」、「全場你最正」。