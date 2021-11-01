導演鈕承澤涉性侵案被判刑4年，月底將入監，但鈕須有心理準備，性侵犯假釋恐將被嚴格審查！藝人「蛇姬」林采緹前夫、男子團體「Under Lover」成員胡睿兒，被控3年前在林采緹懷孕臨盆前到夜店撿屍性侵，最高法院判刑2年確定，胡睿兒去年7月入監。據了解，胡睿兒日前因服刑過半，首度申請假釋，但遭駁回，預估胡最快明年1月可再申請。

30歲的胡睿兒本名「胡睿楷」，和林采緹育有1子，但2人去年簽字離婚；警方調查，2018年6月16日深夜，胡到台北市信義區「KLASH」夜店與友人飲酒作樂，隔天凌晨，被害人也進入該店喝酒，2人交談後一同飲酒、跳舞。

不久，胡與被害人至地下一樓中控收發室後方的梯間平台，她因不勝酒力而癱趴胡身上，胡竟掀起她短裙試圖性侵，因擔心曝光，將她拉往後方電梯間性侵得逞。胡原本否認犯行，法院審理時才改口承認性侵，並賠償被害人40萬 元和解，但被害人不願給胡男緩刑機會。

歷審都認為，胡雖與被害人和解，但未獲對方諒宥，且他犯後曾一度否認犯行，難認日後無再犯之虞，因此不予宣告緩刑，依乘機性交罪將他判刑2年，胡不服提上訴，最高法院去年6月10日駁回胡上訴，全案定讞。

北檢去年7月21日通知胡報到入監，當時他向媒體表示睡不好，但心情很平靜，對於要入監一事，覺得對小孩很抱歉，因為他本來應該在外工作照顧小孩。胡說，他帶藝術家朋友送4本心靈成長的書進去獄中看，在監期間會運動把身體養好。等出獄後會再跟朋友小聚，再看下一步怎麼做，對前搭檔楊琳感到抱歉，也祝林采緹說生日快樂。

據了解，胡日前因服刑過半，申請假釋，上周遭駁回。依規定，最快明年可再向獄方提出假釋申請。

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