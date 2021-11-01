總統蔡英文日前接受CNN專訪，親口證實「美國軍隊存在於台灣領土」，引發關注。對此，藍委江啟臣痛批，蔡英文這句話一不小心就可能爆發危機，國安團隊不可不慎。

江啟臣今（11月1日）在臉書發文表示，自己上周在立法院質詢國防部、外交部及陸委會，希望他們能在國會向人民澄清蔡英文接受CNN專訪時證實「美國軍隊存在於台灣領土」，是指美軍與台灣進行軍事交流，還是指美軍派部隊進駐台灣，卻沒有一位首長能在現場清楚解釋蔡英文接受專訪當天到底要傳達的訊息是什麼。

另外，國防部長邱國正日前在立院備詢時表示台海的現狀「是我從軍40多年以來最嚴峻」，江啟臣直言，如果國防部和外交部真的認為台海情勢緊繃，怎麼會在蔡英文發表可能造成誤判的訊息時，讓錯誤的輿論持續發酵？完全狀況外的不專業表現令人大失所望。

江啟臣痛批，民進黨執政以來已經讓兩岸關係產生質變，任何緊繃的互動關係都必須避免擦槍走火，國安團隊不應該做出任何可能使對岸政府誤解我方意圖的舉措；江啟臣稱，「我們有捍衛中華民國到底的決心，但也要盡一切可能避免危機」。