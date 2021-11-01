日本順利完成眾議院選舉，由岸田文雄首相領導的自民黨囊括過半席次，維持第一大黨地位。外交部今天表示，此次大選後，日本政局可望更加穩固，外交部期待未來持續深化雙邊全方位實質友好合作關係，攜手共創印太地區的和平、穩定與繁榮。

日本31日順利完成第49屆眾議院選舉，自民黨在眾議院總數465席次中囊括過半席次，加上聯合執政的公明黨，合計約取得逾六成席次。

外交部對日本順利完成大選表示祝賀，並已指示駐日本代表處以外交部長吳釗燮及臺灣日本關係協會長邱義仁名義，電賀「日華議員懇談會」當選成員及其他重要友我國會議員。

外交部發言人歐江安表示，近年來台日友好關係日益密切，日本政府公開表示支持台灣參加世界衞生組織大會，歡迎我正式申請「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），多次在國際場域重申台海和平穩定的重要性，尤其本年日本政府六度馳援臺灣捐贈逾420萬劑AZ疫苗，我國政府也回贈醫療物資，充分展現台日間互信互惠與相互支援的深厚情誼。

她說，此次大選後，日本政局可望更加穩固，社會也將持續繁榮。台日是理念相近的堅韌夥伴，外交部期待未來持續深化雙邊全方位實質友好合作關係，攜手共創印太地區的和平、穩定與繁榮。