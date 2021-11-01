大陸OTT平台愛奇藝終止與在台經銷商歐銻銻合作。歐銻銻娛樂今（31）日在臉書公告：由於台灣政府長期不友善的態度，經過審視評估後，愛奇藝決定在今年底跟我們公司的合約到期後，不再續約，正式結束相關的業務合作。這是政治勢力凌駕一切的必然結果。

但這份臉書公告仍強調，愛奇藝對用戶提供的服務不會中斷，任何人都仍可繼續透過網頁或APP免費收看或付費訂閱愛奇藝。

愛奇藝自2016年在台推出後，付費訂閱會員、用戶使用數皆名列前茅，經銷商歐銻銻實打實的搶市，及愛奇藝每年自製逾100部劇及綜藝，包括台劇助攻搶眼球，都是關鍵。

但所謂「愛奇藝條款」上路，禁止台灣地區的人民、法人、團體或其他機構提供代理、經銷，或從事OTT-TV及其中間投入或相關商業等服務給大陸地區的人民、法人、團體或其他機構。對此，愛奇藝決定在今年底跟歐銻銻的合約到期後不再續約，終止合作。