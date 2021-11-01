面板雙虎絕地大反攻，瑞信證券科技產業分析師蘇厚合指出，電視面板價格即將止穩反彈，友達（2409）第四季展望強過市場預期，升評「優於大盤」、推測合理股價23.5元，本土法人以統一投顧升評「買進」共襄盛舉，面板指標股股價逆風變春風。

蘇厚合對面板產業研究透徹，長期以來都是外資圈看面板的指標分析師，他早在5月就領先市場「神預測」面板價格第三季將轉弱、降評友達至「中立」，當時引發不小議論，隨後股價走勢凸顯其預判面板產業景氣準確性。蘇厚合再度語出驚人，搶先點出電視面板價格將於12月或2022年初止穩，有助鞏固友達來年獲利表現，進而升評「優於大盤」，對資金動向牽引度獲極高關注。

國際資金對友達連五買，是2月以來最長連續買超天數，波段加碼10.3萬張；對群創也已連三買、累計回補持股7.6萬張。外資連續性加碼舉動與雙虎股價跌跌不休時的短進短出策略，明顯有很大不同。

瑞信證券對電視OEM廠進行調查發現，面板價格經過一輪大幅度下挫後，無論全球或大陸領導級電視品牌年底前對面板拉貨都轉趨積極，瞄準年底至2022年第一季於成熟、新興市場同步推出促銷，顯示需求開始加溫。

進一步考量面板製造商有意控制產出、面板驅動IC（DDI）與T-Con產能限制、物流與塞港狀況逐漸改善等條件，瑞信預期，電視面板單位售價最快在12月就會止穩，報價接著於2022年下半年啟動反彈。

蘇厚合強調，友達憑藉轉型努力，加上在電視與IT面板產品組合向高端市場靠攏，就算短期處在電視面板報價下跌環境中，也更有本事抵禦波動影響；伴隨IT面板需求延續，一旦電視面板報價反彈，看好友達在未來數個產業循環中也將保持穩健獲利能力。