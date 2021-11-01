南韓經典夯劇《請回答1988》於2015年播出了，掀起不少粉絲童年的回憶，也使劇中演員因此爆紅。其中，在劇中飾演王子賢一角的喜劇演員李世英，近日卻在個人YouTube頻道上爆料，曾看過一名女演員在採訪時耍大牌，甚至還要她用手去接女演員口中的口香糖，對方才願意接受採訪，在網路上引起熱議。

李世英擁有亮麗外表與幽默自然演技，深受觀眾喜愛，而私底下與男友一同經營YouTube頻道「영평티비YPTV」的她，經常會在頻道中分享生活以及工作中的趣事，但在17日所公開的影片中，卻意外說出自己當年還在電視台當記者時所發生的事情。她表示，自己曾在電視台擔任記者大約2~3年左右，期間曾遇過非常有禮貌的演藝人員，當然也會遇到「怎麼會有這種人」的人。

李世英回憶道，當年剛出社會只有21歲的她還沒有駕照，為了採訪某位女星特別花了2個半小時搭地鐵到拍攝現場進行採訪，但抵達現場才發現除了她以外還有不少媒體都在等，後來終於等到對方出來，卻突然表示不舒服要把30分鐘的訪問改成只有10分鐘，讓所有媒體相當傻眼。

不過，即使真的開始採訪了，該名女星卻都是簡短回答，可能回答個「嗯！對！不知道」等就結束訪談，讓她坦言十分委屈，採訪結束後忍不住哭了出來，節目PD還跑出來跟她道歉解釋「那位藝人本來就話很少」，但女星聽到後，卻衝過來不好氣的對李世英說「有什麼好哭的」，讓全場所有人都愣住。

後來，女星又因為參與電影演出，李世英不得不再度採訪她與同劇演員，在採訪之前李世英還特別向她與其他演員先打招呼，女星卻連看都不看一眼，開始採訪後，女星還繼續嚼口香糖，即使其他演員提醒她該吐掉，女星卻說「喔！那要吐哪」，而當時李世英沒時間找衛生紙又怕採訪時間不夠，因此直接伸出手來請女星吐在她手上，沒想到女星真的不假思索的吐在她手上，女星似乎也因此心情變好，順利的完成15分鐘的採訪，而李世英手中的口香糖也一直到採訪結束才丟掉，誇張的經驗讓她到現在還記得，也引起不少網友熱烈討論，直呼「太誇張了」、「好扯的人」、「到底是誰」。