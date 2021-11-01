白宮新聞秘書薩琪（Jen Psaki）周日發布聲明表示，在家人確診感染新冠狀病毒之後，其病毒檢測結果亦呈現陽性。上周薩琪在美國總統拜登即將出國之前，突然宣布不會隨行出訪。

白宮發言人薩琪表示，在拜登總統前往羅馬參加G20峰會之前，她最後一次與總統會面是在上周二，當時有戴著口罩，且是在室外場合見面。

薩琪表示，基於充分透明的原則，她披露這個陽性檢測結果，目前她出現輕微症狀，且以遠端方式處理公務。

白宮上周四宣布，薩琪以家庭緊急情況為由，「至少在前幾天」不會與拜登一起出訪，改由白宮副新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）隨行。

薩琪在周日發布的聲明中表示，由於家庭出現突發狀況，我的家人新冠病毒檢測呈現陽性，上周三在配合白宮領導高層和醫療團隊下，我決定不與總統一起出訪。我在周三、周四、周五和周六已經進行隔離，且PCR檢測都呈現陰性，但今天我的檢測結果再度呈現陽性。

薩琪表示她計畫在10天隔離期結束以及加上一次快篩檢測呈現陰性後重返工作崗位。出於謹慎，這是白宮在疾病管制和預防中心（CDC）指引之外，額外增添的一項防疫要求。

拜登已經在上個月接種新冠疫苗加強劑，接下來他將出席周一在蘇格蘭格拉斯哥市（Glasgow）舉行的聯合國氣候峰會。美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）則在上周六追加了第三針。