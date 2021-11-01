24歲網紅「草原公主」本名格根珠拉，擅長唱科爾沁民歌、一些草原歌曲和流行歌曲，加上甜美清秀的外型，讓她擁有52萬粉絲，然而日前卻傳出她遭情殺的噩耗，她的親哥哥也因為試圖救人身受重傷，目前還在搶救，消息一出，讓大批粉絲心碎。

一名網紅小琴日前在微博上發文爆料，「很不幸，草原公主妹妹離世了，她的哥哥正在醫院搶救」，她透露自己過去曾受到草原公主幫助，「我以前才2萬多粉絲的時候公主妹妹不嫌棄我，幫助過我很多」，儘管文中沒有提到死因，但網路瘋傳草原公主是遭情殺。

草原公主清新的風格廣受網友歡迎。(圖/翻攝自微博)

網友指出，草原公主明明有男友，在日前直播時卻聲稱是單身狀況，刻意隱瞞戀愛事實，推測才因此引發男方不滿，但也有網友認為，男方會起殺機，是因為平常都沒有工作，靠著草原公主金援，2人之間疑似有金錢糾紛，才會導致悲劇發生，然而這些消息都未獲得證實。

草原公主的哥哥身受重傷。(圖/翻攝自微博)

由於草原公主的哥哥為救人受重傷，她的父母受不了重大打擊昏倒，家裡的積蓄也不多，因此小琴在網路上發文，希望可以透過網友們的力量募款幫助草原公主的家人度過難關。