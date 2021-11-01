LOGO LUKA 🔥 pic.twitter.com/VhAOFAY6kC — Bleacher Report (@BleacherReport) October 31 2021

就算少了背傷缺陣的「波神」波爾金吉斯，獨行俠頭號球星東契奇還是有辦法領軍贏球！面對國王末節窮追猛打，東契奇最後4分03秒站在中圈位置投進超大號三分球，幫助獨行俠最後以105比99力挫國王，拿下本季第4場勝利(2敗)。

「我希望NBA可以打更多下午場的比賽(這場比賽在達拉斯時間下午進行)，這對我的祖國球迷很好，」來自斯洛維尼亞的東契奇表示，「至於那記Logo Shot，我投進那顆球的信心，比起所有三分球或罰球出手更具信心。」

事實上，東契奇這顆Logo Shot相當關鍵，打完前3節，還以82比72領先國王的獨行俠，卻被國王一度縮小差距到3分，幸好東契奇神奇投進這顆超大號三分球，適時阻擋國王反撲氣勢，隨後獨行俠也穩住陣腳，有驚無險把主場勝利留下。

東契奇最後拿下23分、10助攻與8籃板的接近大三元表現，小哈達威16分，芬利史密斯13分，鮑威爾與尼利基納各有12分；吞下本季第3敗(3勝)的國王以荷姆斯22分、13籃板表現較佳，哈里生巴恩斯15分、10籃板及5助攻，福克斯與哈利柏頓各有14分。