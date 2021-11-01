【愛傳媒蔡詩萍專欄】2021台灣文學金典獎名單裡，不少老友，但唯一的詩集入選，則是我的死黨大詩人羅智成，我們一貫叫他「羅某」。

得獎的作品，是他的新作《荒涼糖果店》。新書發表會，一如之前幾次的慣例，他會「盡量搞大」，但「沒有資源」！沒有資源，又要盡量搞大，怎麼辦呢？當然是靠「他的創意×他的朋友」啦！

我忝為他的死黨，從來都是他新書發表「首選的」「御用的」主持人，加上我的「外型勉強不差」「聲音差可迷人」，因此，我也常常是他新書「朗誦隊」的一員。

對，朗誦隊，你不必懷疑，他可是「詩壇教皇」啊，於是，每次新書堂堂上市，怎麼不像教皇出巡一樣呢！？當然要有「唱詩班」在前面引導啊！

是的，我們這群朋友，無分老中青，就是他的「唱詩班」，他的「朗誦隊」。我們，可不是隨便就可以找來朗讀的喔！不信的話，你讓其他詩人「請我們試試看！？

但，我們，老中青都有，帥哥文青，美女作家，始終都在「羅某他老人家的身旁」，硬是會隨著羅某的來電，在我們心底想「靠，又來了！」但嘴巴發出的最後一節字卻是「那好吧，我來喬喬看，盡量挪開其他事情吧！」，然後，一次又一次的，他的新書發表會，我們都在！

是的，我們最終，都是「挪開其他事的」，因為，在我們的友情中，有哪一件事，可以比「羅某出新詩集」，來得更重要呢！於是，一次又一次，一本接一本的，印象中，這些年，我幾乎沒缺席過。

當然，我也不能缺席，我若缺席了，那羅某他可麻煩大了，我可是「一人兼顧三角的」：可以當主持人，可以當朗讀隊員，還可以，幫他現場招呼各路文壇人馬。

為何？因為我們的朋友圈很接近，因為，我們都是橫跨老中青三代的老文青了啊！

但，我必須說，雖然，每次羅某他總是「無事不登三寶殿」，而我，也總是無法推卻這份幾十年老友的情誼，但我真的必須說，我很為有他這麼一位詩人朋友，感到驕傲。

我自己年輕也寫過詩，但自知才情不足。甚且，我很早便往知性議論的方向走，對詩需要凝聚字句，在意象鋪排中，傳遞密碼的精煉功夫，我實在沒有了耐性。但，我一直在讀詩，這是數十年來沒變的。

透過讀詩，我可以彌補年少放棄這條路的遺憾；但也透過讀詩，我不時提醒自己，在寫散文，寫評論時，不忘句子的提煉，句子的詩情化，有時確實會起到振奮人心的效果！

我對羅某最敬佩的是，很多詩人，把詩當成性之所至，真情流露的平台；也不乏把詩，當成感時憂國的利刃；當然，也有詩人，把詩切入生命的感懷，意義的探求。

但羅某無論在前述的哪一方領域，都顯得遊刃有餘，從容自得。

做為他的老朋友，我幾乎從認識他伊始，大約二十七八歲吧，我就很驚嘆，他平素聊天的語言，就是含金量非常高的「詩句」，這讓我相信，詩人固然可以「勤奮寫出來」，但「天份+勤奮」則勢必銳不可擋！

透過羅某，我相繼認識他的年少老友夏宇、楊澤，我就越發相信，詩壇一如其他知識、文化的領域，在某一階段，某一群人蜂擁而至的「群聚效應」，剛巧促成一個輝煌的年代，就是剛巧，就是他們，別無理由了。

然而，羅某最讓我折服的，不是他一直在寫詩，（也有其他詩人一直在寫，跨過了時間的平蕪，歲月的山巒）而是，他始終把詩當成自己思索世界「何以如此」的工具，理解人間之荒蕪，舒緩自己之焦慮不安的平台，於是，這幾年，羅某的「故事雲」，企圖很明顯，詩是要繼續寫的，然則，詩也是要繼續提升，提煉的，於是，龐大規模的「詩劇」，逐年呈現了。

今年得獎的《荒涼糖果店》，完全展現他縱橫揮灑文字的功力，但尤其讓我們不能忽略的，是他一貫綿密思索人生困惑，知識陷阱，以及，生命花園裏撲朔迷離之幻象的哲思。

我知道很多人對「詩」還是有所疑慮，覺得不好懂。可是，人生好懂的事，您以為有多少呢？是不是每次跨過一道艱難的門檻後，你都會有「人生不枉此行」的按讚呢！

如果，這樣，我推薦您，讀讀羅智成的詩，讀讀《荒涼糖果店》，裡面，有著我們反思生命的很多道密碼。

「時間忘得太快

而我忘得太慢

我將繼續牽掛

繼續成長

直到和世界

相互遺忘」

《荒涼糖果店》的最終段，如此糾纏著我們個人生命與浩瀚時間的糾纏。羅某，沒關係，我們繼續牽掛，我們繼續不成熟，我們繼續忘得太慢關於我們的一切。

下次出詩集，再找我，我必然在。直到有一天，世界遺忘我們，我們揮別世界。但，詩還在，執著還在。

作者為知名作家

照片來源：作者臉書截圖。

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