太空人布瑞格曼擊出二壘安打。（美聯社）

勇士隊杜瓦在世界大賽G5首局擊出滿貫全壘打。（MLB臉書）

世界大賽G5開打，帶著3勝1負聽牌優勢的勇士期望在主場一舉解決太空人，尋求暌違26年的世界大賽冠軍。勇士此戰在首局就由杜瓦(Adam Duvall)轟出了滿貫全壘打，不過自家先發投手戴維森(Tucker Davidson)也很快在下個半局失分，雙方開場就打得十分激烈，勇士暫以5比4領先。

首局下，勇士藉著安打和保送在兩出局之後攻佔滿壘，這時輪到杜瓦打擊。在勇士球迷經典戰歌的背景聲中，太空人先發投手瓦德茲(Framber Valdez)一顆外側進壘的沉線，被杜瓦結結實實的一棒，推打成右外野的反方向滿貫轟！

開場取得4分領先的勇士聲勢大振，但是太空人隨即展開反攻，藉著安打和保送上壘，布瑞格曼(Alex Bregman)適時的二壘打送回第1分，然後捕手馬多納多(Martin Maldonado)高飛犧牲打送回第2分，一下子追到只剩兩分差。

3局上，太空人艾爾圖維(Jose Altuve)趁著守備失誤溜上一壘，布蘭特利(Michael Brantley)四壞球保送。勇士換投之後仍被柯瑞亞(Carlos Correa)的二壘打送回了艾爾圖維，接著葛瑞奧(Yuli Gurriel)內滾送回布蘭特利，太空人追平比分。但是下半局弗里曼(Freddie Freeman)回敬一發陽春炮，勇士重奪領先。