日本男子服部恭太31日晚間在東京京王線電車上縱火、砍人，釀成17輕重傷。他傷人後冷靜坐在車廂內等待警方逮捕。

日本男子服部恭太昨（31）日晚間在東京電車京王線的車廂內揮刀、縱火，釀成17人受傷，服部恭太在電車上被捕的畫面也曝光，他在接受調查時表示：「想要殺人，然後被判死刑。」

24歲男子服部恭太昨日晚間8時左右在東京京王線一輛開往新宿的電車上揮刀、縱火，造成17人受傷，其中一名70多歲男子胸部被刺傷勢嚴重，目前仍昏迷不醒，日媒報導服部恭太穿著綠色襯衫及藍色西裝，似乎在模仿電影「蝙蝠俠」裡的反派角色「小丑」，他犯案後冷靜坐在車廂內等待警方逮捕，日媒也公開他冷靜被警方上銬的畫面。

日本男子服部恭太31日在東京電車上縱火砍人後表示：「想要殺人，然後被判死刑。」

日本共同社報導，警方表示，服部恭太在接受調查時表示「想要殺人，然後被判死刑」，指出如果能殺2個人以上，就能被判死刑等。

服部恭太還提到8月東京小田急電鐵上發生的另一起隨機傷人案，當時東京因為奧運而加強安檢，不過一名男子仍持刀刺傷10名乘客。

除了70多歲的男子重傷外，昨日傷人事件中的其餘16名傷者傷勢較輕，有些人是被煙霧嗆傷，傷者年紀介於青少年至60多歲之間。

報導指出，這輛電車一共10節車廂，服部恭太當時位在第8節車廂，他先是刺傷7旬男子後，再前進第6節車廂傾倒不明液體縱火，燒毀一個車廂座位，電車內部頓時煙霧瀰漫。

消息人士及目擊者描述，服部恭太穿越車廂時一手疑似揮舞菜刀，另一手拿著一個塑膠瓶，當時只距離他一公尺的男乘客描述，刀上似乎沾染假血，讓他以為是萬聖節裝扮。

隨後電車緊急在國領站停車，車廂火勢在30分鐘後撲滅。