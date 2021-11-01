11月台指期今日開盤上漲94點，為17040點，金融期及電子期攜手開高。

永豐期貨指出，台指期上週五下跌93點至16946點。價差方面，台指期逆價差擴至-41.41點，電子期逆價差擴至-2.1點，金融期逆價差擴至-7.04點。現貨部分，三大法人賣超115.96億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加639口至-10177口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加1428口至-23842口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少887口至-10118口。

永豐期貨表示，目前指數受制季線反壓上漲不易，短線盤勢或在月季線間震盪整理。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17600點，賣權未平倉最大量由16000點上移至16400點。

全月份未平倉量put/call ratio值由1.1降至1.06。買權平均隱含波動率由14.35%升至14.98%，賣權平均隱含波動率由16.56%升至17.09%，買賣權皆升，而VIX指數上升1.15至18.98，市場避險情緒略有增溫，整體籌碼面轉趨中性。