連展投控(3710)因今年電子缺料，集團內各家公司訂單延遲出貨，影響集團營運狀況，隨著第4季缺料開始逐漸好轉，連展投控預估，2022年營運可望再創新高。

連展投控集團前身是連展科技，專營連接器、光通訊與無線通訊等電子零組件之製造、研發與銷售，專精於電子零組件生產與研發30多年，公司於2017年12月29日轉型控股公司，轉型後推動組織重組，目前轉投資中之3家重要子公司分別為連展科技、連騰科技(6818)及連訊通信(6820)，其中連騰科技及連訊通信二家公司分別在今年1月及3月登錄興櫃。

連展科技專營連接器相關零組件，其中板對板連接器產品目前市場主流仍為Pitch 0.4mm系列，Pitch 0.35mm系列連展科技已開始穩定交付品牌客戶並持續建構產能，內部也與知名手機品牌客戶合作設計開發新產品，包含下一世代Pitch0.3mm系列標準件、及穿戴市場主流產品應用，預計將擴大品牌客戶與ODM/OEM廠之出貨。

日前歐盟委員會正式提出議案，計畫將電子產品的充電接口統一為USB-C，這將加速USB TYPE C普及應用；USB IF協會已發表全新的USB Type-C 2.1規範，將最高電壓從目前20V提升至48V，最高功率可以達到240W(5A/48V)，幾乎可以滿足當前消費性電子產品(包括電競筆電)充電需求，甚至應用可再拓展到醫療、交通器材、工具機等產業；連展科技目前擁有多項USB4 &TBT4認證通過Type C產品，持續不斷地在研發與累積高頻高速產品，可符合客戶多元的高頻應用需求；連展科技身為USB-IF協會核心會員，積極地參與協會各項規格會議並討論最新市場應用，共同參與協會最新規格制定，已進行投入大量研發資源部署USB 4下一代Gen 4規格，傳輸速度將達80G。

在未來智能電動車市場，目前I/O連結器Type C，USB 2.0、Mini USB等產品已順利進入汽車Tier 2市場，持續穩定交貨；車用影音連結器之Fakra、Mini Fakra產品、車用環景ADAS系統與充電系統開發80A充電槍等車用連接器產品，均已進入最後測試階段，預計2022年第1季開始陸續出貨。

在Cable產品上，致力於高速傳輸及細線距的連接線、極細線徑同軸纜線組立(Micro Coaxial Cable)、RF Cable組立、HDMI Series、LVDS Cable與客戶特殊規格纜線等電子元件，2022年將更聚焦在高附加價值及技術含量更高的產品如高速高頻、TB4/TB3、AR/VR等特殊Cable產品銷售，並同步朝向醫美健身、工控自動化及汽車新能源產業應用發展，提升產品毛利率。

連展投控除持續深耕目前連接器、AR/VR、各項天線與5G通訊等產品產品之研發銷售，也積極投入未來元宇宙概念與低軌道衛星通訊等產品開發，2022年隨著市場需求拉升，公司預計營運將可望續創新高表現。