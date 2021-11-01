美股持續震盪走高加上經濟數據好轉下，富蘭克林華美投信認為，台股有機會反彈向上，現階段可朝美國消費力循環、台灣內需消費復甦產業布局，內外兼顧、掌握下一波行情。保德信則看好科技股領軍，今年以來科技股指數僅上漲12.37%，遠低於傳產的18.96%與金融的24.28%，若未來正面訊息讓台股「不斷電」，則有望帶領指數持續突破上檔反壓區。惟要留意FED執行QE退場細節，目前市場預期11月中旬或12月起美國QE將正式退場，預計2022年中正式結束QE。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，目前台股仍以區間整理格局為主，就經濟基本面來看，無論美國初領失業救濟金數字、或是台灣經濟成長率預測，都有相當程度好轉，儘管仍有供應鏈的短線疑慮，但隨著美國下令解決塞港問題，以及年底消費、聖誕旺季將來臨，美國內需消費市場對於電子終端產品需求仍存在，因此樂觀看待台灣電子出口業。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為，國際上目前關心的議題仍是氣候變遷與減碳排放的環保議題，環保節能新趨勢，也將帶動新能源及電動車的議題發效，包括: 半導體、車用電子與風力、太陽能類股等持續具表現機會，特別是電動汽車類趨勢不能或缺的IC設計、ABF載板、車用電子等上下游零組類股，將持續暢旺至明後年。

周書玄分析，不同於過去上升週期由電腦驅動，這一波ABF載板成長空間更具有想像力。目前需求來自四面八方，包含伺服器，基地台、電動車、電腦等不同產業需求，ABF業者目前正積極擴廠以趕上未來快速成長的需求。半導體業者為確保取得2023後才開出來的新產能，除提供補貼或共同投資之外，並與ABF供應商簽定長期協議，ABF產業訂單能見度高且未來幾年需求明確，ABF正與半導體業站在同一條多頭列車上。

保德信高成長基金經理人葉獻文建議，目前宜加碼年成長性逐季擴大的紡織等大型傳產類股，電子產業則增持半導體與電子零組件、伺服器相關等個股為主，另外，雖然通膨並未出現失控狀況，仍須留意市場對於通膨疑慮的反應。