五倍券已正式上路，透過超商、五倍券官網預約紙本券部分，皆已於昨(10月31日)截止，但還沒預約的民眾不用緊張，中華郵政自今(1日)起開放未預約民眾和大宗預約(6人以上)領券，民眾只要攜帶健保卡在郵局營業時間內即可領取；至於委託他人到郵局領取振興五倍券時，除本人的健保卡，應同時出具受託人的身分證明文件，但不須填寫委託書。

紙本五倍券郵局今年採取網路、電話方式預約，首波10月12日起受理預約民眾領券，今起則是開放未預約民眾及6人以上大宗預約領取。郵局指出，臨櫃領券時，請當場透過封套透明孔洞核對內裝的10張振興五倍券(1000元3張、500元2張、200元5張)，於未拆封的情況下，發現鈔券數量短少，可當場立即更換振興五倍券；若於領券離櫃後發現短少，即便未拆封，郵局不受理更換，請逕洽1988專線處理。

郵局提醒，尚未領取紙本五倍券的民眾，至明年4月30日止，都可以選擇自己方便的時間到鄰近的郵局領取五倍券，領有健保卡者請記得攜帶，未領有健保卡者，應攜帶國民身分證、經外交部認定之證件或居留證等身分證明文件。