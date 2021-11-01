ABF挑戰千金地位有影！高盛證券指出，市場低估ABF價格走漲的威力，尤其南電定價策略最為主動積極，受惠空間最大，大舉調高南電2022、2023年獲利預期，列名「亞太區優先買進清單」外，將推測合理股價從666元，一口氣直上930元，潛在上檔空間近乎翻倍、更透出ABF問鼎千金希望。

高盛證券自2020年8月開啟南電基本面研究以來，對南電前景就抱持高度信心至今，一路以來，ABF產業需求的強勁程度，以及供應面的緊俏程度，比起高盛的樂觀看法有過之而無不及。

高盛最新的發現是，ABF客戶對確保產能的態度變得更加積極，與二、三個月前相比，客戶對2022年ABF的需求量更高，或是願意把長約時間簽訂到2025年之後；另外，國際大廠Shinko調升財測，也顯示ABF內容升級帶來的助益。整體而言，儘管ABF供需已經十分吃緊，但供需缺口2022年恐會進一步擴大，意即供不應求狀況將更嚴峻。

根據高盛所做產業調查，多數台灣ABF供應商已經開始與重要客戶進行2022年出貨產品議價，高盛研判，南電實際的漲價程度比起市場預估，有相當大的上升空間。考量ABF定價大幅提高，將轉化為南電優異的毛利率與獲利表現，外資估算，南電2022年每股純益將衝上31.07元，比2021年增長將近一倍；2023年每股純益再上層樓，大增超過一個股本、至43.15元。

回顧約一年以前，當市場開始注意到南電ABF漲價後，南電股價於2020年11月強漲至2021年3月，波段表現超越大盤175％。高盛認為，隨投資人開始認知到ABF報價2022年上升的龐大動力，股價接下來幾季可望重演先前的大漲經驗。