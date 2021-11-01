經濟部統計處發表當前經濟情勢概況，指出隨疫苗覆蓋率持續提高，主要國家擴大基礎建設，有利支撐全球經貿成長，加上第4季進入歐美年終銷售旺季，消費性電子備貨需求提高，都有助於外銷接單及製造業生產穩定成長，至於國內零售業及餐飲業隨著疫情管制措施逐步鬆綁，加上五倍券正式上路，也可望帶動零售業及餐飲業銷售。

統計處表示，2020年因Covid-19疫情衝擊，全球經濟活動降溫，全球經濟成長率為-3.4%，但我國因防疫得宜，企業製造生產活動如常，出口動能仍強，經濟逆勢成長3.1%，為全球少數享有經濟正成長的經濟體。

此外，受惠於國際品牌接續推出消費性電子新品，加上新興應用科技需求強勁及國際原材物料價格維持高檔，帶動我國9月出口及製造業生產指數皆創歷年單月新高，分別年增29.2%、12.8%。零售業則因疫情逐漸穩定，實體通路人潮回流，年增率轉呈正成長1.3%；餐飲業則因商務與宴會活動尚未全部回流，且上年比較基期較高，年減11.2%。

國外經濟方面，統計處指出，全球經濟雖持續正向發展，但供應鏈危機將造成通膨壓力及抑制生產動能，恐干擾全球經濟復甦反彈力道。根據國際貨幣基金(IMF)10月最新預測，今年全球經濟成長率5.9%，較7月調降0.1個百分點；IHS Markit 10月預測，今年全球經濟成長率為5.5%，較9月下修0.1個百分點。

統計處並表示，我國擁有完整的半導體產業聚落及專業分工，加上政府積極推動我國成為高階製造中心及半導體先進製程中心、厚植國內業者研發能力及技術量能、落實供應鏈的自主化與國產化，並加速發展「六大核心戰略產業」，藉以提升我國國際競爭力、協助產業再進化，可望加強製造業產品競爭力，挹注產值持續成長。