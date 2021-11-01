So much hocus pocus just call him Donovan Witchell 🧙‍♂️



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上季總冠軍公鹿如今受到傷病所苦，表現真的越來越糟糕了！趁著公鹿「三巨頭」僅剩「字母哥」阿提托康波壓陣，爵士1日作客密爾瓦基，終場以107比95擊退地主公鹿，也送公鹿苦吞3連敗，勝率也跌落5成(3勝4敗)，爵士則摘本季第5勝(1敗)。

一路領先的爵士，末節被地主公鹿追成84比88，不過米契爾、克拉克生兩人攜手貢獻9比0攻勢，幫助爵士重新領先到13分，儘管阿提托康波仍想幫助公鹿追分，可惜米契爾最後45.1秒投進中距離，爵士仍保8分領先，勝負提前底定。

結束開季向來手感慢熱困境，爵士當家射手米契爾全場投18中10，含三分球投9中4，攻下全場最高28分，外加4籃板、2助攻、2抄截，康利也有20分進帳，克拉克生15分，波達諾維奇14分，戈貝爾雖只拿9分，卻有13籃板、4火鍋。

目前公鹿除了只打開幕戰就因背傷缺賽至今的先發中鋒布魯克羅培茲，哈勒戴也因左腳踝扭傷持續缺陣，米德頓今天則因感冒無法上場，讓公鹿人手更加短缺，阿提托康波今天雖有25分、7籃板及6助攻，卻還是沒辦法獨力幫助公鹿贏球。