自稱五教共主「少龍」的徐浩城，被控沒有醫師資格卻開立藥方給信徒，還招收信徒的女兒成立「仙女班」，對多名「仙女」猥褻遭起訴，1名慘遭徐強逼舌吻的女大生，日前向台北地檢署申請犯罪被害補償；北檢查出徐全台擁有2、30筆房產、土地，名下財產逾4.8億，已先補償被害人10萬元，近日將向徐追償。另台北地院認為徐有繼續境管必要，日前裁定延長境管8月。

徐浩城經營「太一電子檢測」公司，並開設「仙華音樂」，曾以董事長歌手身分出道，但仙華旗下藝人僅他1人。北檢調查徐資產，發現他名下房屋18間、土地15筆、田賦4筆、2019年財產總額逾4.8億元，頗具資力。

徐被控創立「華興靈修中心」，招攬信徒靈修打坐，收受信徒捐獻在全台興建道場，並招收「仙女班」，專收2、30歲未交過男友，無性經驗女子，信徒紛將求學中的女兒送進「仙女班」，徐對「仙女」灌輸要終生獻身給師父，否則墜入地獄受害，藉此逼迫「仙女」舌吻、襲胸吸奶、舔下體猥褻，有6女受害。

20多歲的被害「仙女」，日前申請犯罪被害補償，指控她2019年2月就讀大學時，因身體不好，獲徐召見，她以跪姿聆聽徐訓示關心，但徐扶起她時卻對她擁抱，進而舌吻猥褻30秒，北檢審議後補她10萬元精神慰撫金。

徐被北檢依《刑法》強制性交未遂、強制猥褻、違反《醫師法》起訴，一度遭羈押7個月，直到今年1月間因身體健康惡化，台北地院裁定以300萬元保外就醫。北院日前針對徐的境管期限，開庭審理，徐及律師對於境管沒有意見，但檢察官堅持徐有繼續限制必要，法官裁定徐延長限制出境、出海8月。