英、印聯手推動全球太陽能電網計畫 09:302021/11/01 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國與印度將在11月格拉斯哥舉行的聯合國氣候高峰會上正式推動全球太陽能電網計畫。這項名叫「綠色電網行動」的計畫最初由國際太陽能聯盟提出，目的在建立串聯全球各國的電網，讓不同時區的國家能互相傳送太陽能電力，避免夜間時段缺乏太陽能發電而轉向化石燃料發電。 國際太陽能聯盟理事長馬瑟（Ajay Mathur）預期，未來3年內太陽能發電成本將和化石燃料發電一樣便宜，有助各國建造更多太陽能發電廠。 TITAS線上展 紡織所秀17項研發成果 銀行數位化平台 成增長引擎 #電網 #全球太陽能 #太陽能 #聯盟 #太陽能發電 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 能源、原物料續漲 帶旺類股 04:102021/11/01 投資理財 G20承諾全球控溫1.5度內 實現淨零碳排 未設具體期限 03:282021/11/01 國際 台灣權王－伺服器旺季到 高技英業達績昂 04:102021/11/01 證券．權證 下游鋼廠節能減碳 增設太陽能發電 04:102021/11/01 財經要聞 COP26登場全球矚目 氣候議題熱 永續基金市場追捧 04:102021/11/01 投資理財 11月補漲行情 高檔挑戰17,500 下檔年線有撐 04:102021/11/01 財經要聞 1分鐘讀財經》全球貨櫃航運缺工、塞港難解 供應鏈危機恐持續至2022年 08:232021/11/01 財經 Fed縮債前 新興市場債先蹲後跳 04:102021/11/01 投資理財 COP26氣候峰會登場 聚焦四重點 04:102021/11/01 財經要聞 觀念平台－ESG金融人才培育的發展與建議 04:102021/11/01 專題周報 經部衝電動運具 多管齊下 04:102021/11/01 財經要聞 財經熱門新聞 台積電美國工程師來台受訓 爆狂操12hrs血汗內幕：浪費時間 - 財經 財報空窗期 散戶機會來了！3檔惦惦買守株待兔 - 財經 法人升評友達、群創 面板雙虎股價反攻 - 財經要聞 - 工商時報 政大生1年狂翻1000萬 不藏私曝投資5心法：現在還躺著賺 - 財經 貨櫃三雄 法人估全年賺逾 個股本 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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