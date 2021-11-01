英國與印度將在11月格拉斯哥舉行的聯合國氣候高峰會上正式推動全球太陽能電網計畫。這項名叫「綠色電網行動」的計畫最初由國際太陽能聯盟提出，目的在建立串聯全球各國的電網，讓不同時區的國家能互相傳送太陽能電力，避免夜間時段缺乏太陽能發電而轉向化石燃料發電。

國際太陽能聯盟理事長馬瑟（Ajay Mathur）預期，未來3年內太陽能發電成本將和化石燃料發電一樣便宜，有助各國建造更多太陽能發電廠。