伊朗外長：拜登如欲重返核協議可直接下行政命令 09:302021/11/01 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 伊朗外交部長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）稍早表示，假設美國總統拜登真的要重返2018年退出的核協議，可以「直接頒布行政命令」，無須再勞師動眾重新協商。 伊朗與西方各國在2015年達成的核協議要求伊朗減少核活動，否則西方國家將對伊朗進行經濟制裁，但美國前總統川普在2018年單方面退出協議，並對伊朗實施石油禁運，隨後伊朗也拒絕遵守協議。 柯文哲：核四藻礁都過或不過 很好笑 拜登：G20達成多項協議 美國展現實力 #伊朗 #核協議 #拜登 #協議 #行政命令 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美主導全球堵中戰略 抗中聯盟成形 04:102021/10/31 時論廣場 G20峰會登場 拜登歐洲行卻不再風光 04:102021/10/31 話題觀察 白宮發言人莎琪染新冠 前一周才見拜登 07:162021/11/01 國際 G20峰會聚焦氣候、疫情和經濟 09:122021/10/31 財經 施壓OPEC 拜登敦促G20主要能源生產國增產 08:092021/10/31 國際 G20峰會 談氣候疫情經濟三大事 04:102021/10/31 全球財經 美歐達協議 鋼鋁貿易戰落幕 11:252021/10/31 國際 美歐放寬鋼鋁稅 供應鏈叫好 04:102021/11/01 全球財經 富達：COP26是否成功 3大關鍵 04:102021/11/01 投資理財 拜登面對斷鏈危機 04:102021/10/31 專題周報 美國務卿布林肯：美「堅決遵守」台灣關係法 確保台灣能自我防衛 03:222021/11/01 國際 財經熱門新聞 台積電美國工程師來台受訓 爆狂操12hrs血汗內幕：浪費時間 - 財經 財報空窗期 散戶機會來了！3檔惦惦買守株待兔 - 財經 法人升評友達、群創 面板雙虎股價反攻 - 財經要聞 - 工商時報 政大生1年狂翻1000萬 不藏私曝投資5心法：現在還躺著賺 - 財經 貨櫃三雄 法人估全年賺逾 個股本 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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