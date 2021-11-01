伊朗外交部長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）稍早表示，假設美國總統拜登真的要重返2018年退出的核協議，可以「直接頒布行政命令」，無須再勞師動眾重新協商。

伊朗與西方各國在2015年達成的核協議要求伊朗減少核活動，否則西方國家將對伊朗進行經濟制裁，但美國前總統川普在2018年單方面退出協議，並對伊朗實施石油禁運，隨後伊朗也拒絕遵守協議。