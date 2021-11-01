總統蔡英文10月30日與200位高中生面對面對談時提出用「英文檢測取代升學英文考科」的想法，教育部長潘文忠今天表示，要調整升學考試科目，教育部需要和招聯會討論，而明（111）年考招制度之前都已公布，不管學測或分科測驗，都會依照原本規畫進行。

明年新大學考招制度登場，分科測驗考數甲、物理、化學、生物、歷史、地理及公民等7科，不考國文、英文、數乙。現在社會出現一種聲音，要求分科測驗加考國文、英文及數乙等3科。

蔡英文總統日前和高中生對談，學生問到明年升學議題，她表示，現在國中會考、大學學測和統測均有英文考科，或許可考慮一種檢測制度取代英文考試。換句話說有一個像托福，或者其它的制度，只要準備好了就去試，隨時考隨時測，就可以有很多的機會。

立法院教育及文化委員會今天審查《國民體育法》及《私立學校法》修正案，對於蔡英文總統提出「英文檢測取代升學英文考科」的想法，潘文忠接受媒體採訪時表示，升學考試要進行調整，教育部一定要和招聯會討論後才能決定。

潘文忠表示，政府目前正在推動2030雙語國家政策，教育部正在推廣全面性的英語教學，對於蔡英文總統的主張，教育部將會和招聯會思考推動的可能性。

明年分科測驗考試科目是否會因為蔡英文總統的一番話而改變？潘文忠說，111年大學考招制度之前就已公布，關於學測及分科測驗都會按照原規畫內容實施，考生按照原有方式準備就可以。